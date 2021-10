Jugadoras del torneo sub 17 de la Liga MX Femenil conforman la Selección Mexicana sub 15.

La Liga MX Femenil han iniciado hace unas semanas un torneo amistoso sub 17 de cara al Torneo oficial en el próximo mes de enero del 2022, pero sus jugadoras ya están siendo consideradas para representar a México en la Sub 15.

La entrenadora de la Selección Mexicana femenil sub 15, Karla Maya, convocó a 20 futbolistas para una gira amistosa en Bélgica, y nueve de esas jugadoras ya cuentan con registro oficial con cinco equipos de la Liga MX Femenil: Atlas, América, Tijuana, Pachuca y Tigres.

Con esto se reafirma uno de los objetivos de esta Liga para nutrir a selecciones nacionales, además de ayudar a la consolidación y proyección de las jóvenes promesas del futbol mexicano femenil.

Atlas prestó a Camila Vázquez, Ana Torres y Miranda Reyna; Tigres a Hanna Contreras y Ana Sofía Salas. Pachuca cedió a Dasha Díaz y Estrella Landa. Por su parte, América y Tijuana tienen convocadas a Daniela Gallegos y Mariana Andonaegui, respectivamente.

Además, Tijuana y Chivas, prestaron a una de sus futbolistas que está en proceso de desarrollo, aunque aún sin registro en la Liga MX Femenil. Amy Corona de Xolos y Yessenia Guzmán del Rebaño Sagrado.

Jugadoras de la Selección Mexicana sub 15 femenil durante un entrenamiento.

De esta manera, la creación de la categoría Sub 17 reafirma el compromiso de la Liga MX Femenil con el desarrollo de sus futbolistas. Además, cabe señalar, que Paola Pérez, portera de Pachuca, concentró con la Selección Sub 17, mostrando crecimiento en su desarrollo.

El torneo amistoso de la Liga MX Femenil sub 17 disputó este fin de semana su cuarta jornada, recordamos que durante este pequeño certamen no participan todos los equipos y es una competencia sin puntos en la cual no habrá campeón.