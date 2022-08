Jugadoras piden salida de César Barrera como presidente de al Federación Mexicana de Futbol Americano

La madrugada de este viernes llegaron a Ciudad de México las dos últimas jugadoras de la Selección Femenil de Futbol Americano que faltaban por regresar al país. Después de 4 caóticos días, finalmente Fernanda Pacheco y Marlene Garcés volvieron a territorio mexicano y con ello volvieron las 49 personas que viajaron a Finlandia.

El arribo de las jugadoras se retrasó porque sus vuelos en las escalas de Islandia y Nueva York se cancelaron, por lo que su viaje sufrió varios cambios en el itinerario. A pesar de ello, la Federación Mexicana de Futbol Americano publicó el jueves que todo el contingente había regresado.

Tras las denuncias por parte de usuarios en redes sociales y la respuesta de la propia Fernanda Pacheco, quien aseguró que la federación no se había comunicado con ellas, el organismo corrigió su información. Además, aseguró que las jugadoras no tuvieron que cubrir ningún gasto extra y que además en todo momento se buscó solucionar su problema.

Este fue el más reciente error de una serie de irregularidades que han acompañado a la Selección Femenil de Futbol Americano en su participación en el mundial, en el cual la posibilidad de medalla se escapó precisamente porque la federación no hizo las gestiones para que el equipo viajara a tiempo. Por esto y otras fallas, las jugadoras buscarán que César Barrera, presidente de la federación, deje su puesto.

Jugadoras quieren la salida de César Barrera de la Federación Mexicana de Futbol Americano

En su llegada a México, Ana Barbosa, integrante de la selección, declaró que buscarán asesorarse legalmente para tomar cartas en el asunto. "No es posible que sigan pasando estas cosas. Hace cinco años pasó algo similar; no es justo para los deportistas esta situación, que esté a cargo gente incompetente", señaló para el diario Esto.

El equipo mexicano logró el quinto lugar a pesar de la falta de apoyo. Foto: Twitter Mexico in Finland

"Queremos asesorarnos bien, queremos hacer una línea del tiempo de cómo fueron los hechos. No sé bien cuál es el siguiente paso, lo que es seguro es que todas las integrantes estamos en la misma postura", añadió Barbosa, quien además aseguro que Barrera ha querido tergiversar los hechos sin asumir su responsabilidad.

Uno de los argumentos que César Barrera dio cuando se retrasó el viaje de la selección fue la huelga de la aerolínea Lufthansa, con la cual se habían comprado los vuelos. Sin embargo, Karla Granados, capitana del equipo, descartó esta teoría en entrevista con el portal Sopitas.

"Mis papás viajaron por Lufthansa y llegaron sin problemas. Salieron el día 27 por la noche y llegaron a Frankfurt, donde era la huelga y para entonces ya había acabado, así que esto fue una patada de ahogado", y respaldó la postura de Barbosa de que no permitirán que el caso que de impune, pues tampoco le han invitado al foro que, Barrera aseguró, organizaría para que las jugadoras tuvieran derecho de réplica.

"A mí no se me ha comunicado nada. No se nos han invitado a esa réplica, siento que fue un ataque y deslinde. A nosotras nos dijeron, ‘si no estás preparada para la Selección, salte’. Si no estás preparado para ser el presidente de la federación… Queremos que las siguientes generaciones tengan un futbol americano tranquilo", sentenció.