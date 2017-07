Jugadores argentinos defienden a Liga MX

Ciudad de México.- Diversos personajes argentinos relacionados al futbol mexicano salieron en defensa del balompié azteca tras las polémicas declaraciones del conductor Flavio Azzaro, quien catalogó a la Liga MX como “una cagada”.

El comentario más contundente lo dijo Jorge Zamogilny, ex jugador de clubes como Necaxa, Tecos de la UAG y Puebla y actual analista televisivo, durante un Facebook Live.

“Es un programa que se ve muy poco, que no tiene el peso suficiente para darle importancia. La gente que está allí no ha jugado al futbol, no son periodistas de renombre; no han pisado una cancha del futbol mexicano, ni siquiera llegaron al futbol argentino, son pendejos”, externó.

Este tipo no tiene idea de lo que es jugar al fútbol... menos ha de conocer lo que es la Liga MX. No le den bola a este impresentable https://t.co/IVdvlaeiT3 — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) 3 de julio de 2017

Bruno Marioni, actual entrenador de Venados de Mérida del Ascenso MX, y ex jugador de los clubes Pumas de la UNAM, Dorados de Sinaloa y Diablos Rojos del Toluca, calificó a Azzaro como un “boludo” (término empleado en Argentina para referirse a alguien que dice tonterías o se comporta como un estúpido).

Por"boludos"como estos logramos q nos "quieran tanto".En nombre de los muchos Argentinos q amamos Mexico PIDO PERDÓN https://t.co/HJEz6eLP8U — Bruno Marioni (@BrunoMarioni) 3 de julio de 2017

También se pronunció el futbolista Daniel Ludueña quien defendió las camisas de Tecos de la UAG, Santos Laguna, Pumas de la UNAM, expresó en Twitter, donde ofrece disculpas por los comentarios de su compatriota y afirma que México siempre le ha dado cariño.

