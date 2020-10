Jugadores de la Liga MX se unen a la causa de Antonio García, futbolista que fue abandonado por Pumas

Ciudad de México.- En los últimos días el ex jugador José Antonio García se reveló en medios de comunicación denunciando una vez más contra los Pumas de la UNAM quienes le dejaron sin apoyo cuando más lo necesitaba luego de que fueron ellos quienes lo orillaron a tener problemas de salud. A través de redes sociales el canterano de Universidad Nacional pide a compañeros se unan para pedir justicia.

Desde que Antonio García contó su historia han sido varios futbolistas y el aficionado en general quienes han solicitado que se cumplan las obligaciones por parte de su club para sacarlo del problema que ellos mismos lo metieron. Jugadores como Oribe Peralta, Emilio Orrantia, Tania Morales y la misma Asociación Mexicana de Futbolistas profesionales entre muchos otros más.

Con el mensaje "#JusticiaPorToño. Apoyemos a nuestro compañero hoy todos pedimos #JusticiPorToñoGarcía", esto acompañada de una imagen del jugador vistiendo los colores de los Pumas.

La misma Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) reveló en un mensaje que ante la nula respuesta del equipo se ha procedido a solicitar una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ellos son la última instancia en el mundo del deporte para externar un veredicto. De igual manera expresaron su total apoyo a Toño García en cualquier tema que decida hacer respecto a su situación.

Esta es la imagen que se comparte en redes sociales en ayuda al exjugador | Especial

Por qué Antonio García denuncia a Pumas

El futbolista reveló recientemente en conferencias de prensas que una negligencia médica de Pumas puso en riesgo su carrera como futbolista. De acuerdo con los relatado, él tuvo 4 operaciones en la cadera luego de una lesión, misma que no quedó sanada del todo razón por la que fue operado varias ocasiones. Argumenta que cuando se realizó sus operaciones tenían contrato vigente por lo que el club debía correr con los gastos de la mismas.

A dos años de los hechos, Pumas no se ha declarado responsable de los gastos por esas operaciones. Además asegura que se le fue negada la asistencia médica e instalaciones del club aun siendo jugador vigente de la institución. Revela que tuvo que hacer sus rehabilitaciones con pasantes del equipo. Al no haber sido tratada de buena forma sus lesiones, al día de hoy el jugador está postrado a una silla de ruedas esperando que el equipo se haga responsable de sus acciones.

Antonio García junto a sus abogados en una conferencia de este lunes | Captura de video

"Tengo cuatro cirugías en la cadera, me las hice todas con contrato vigente en el club donde hubo un caso de negligencia médica, ya que que no se cumplió con el tiempo de rehabilitación. Para la cuarta operación se le pidió al club salir a una clínica para rehabilitarme y me fue negado y esa cuarta rehabilitación la hice con pasantes que estaban en el club".

Ante estas declaraciones dio nombres a los cuales acusó directamente de ser los principales implicados en su situación, iniciando con el antiguo directivo del equipo Rodrigo Ares de Parga, Antonio Sancho y José Ramírez, ellos serían los villanos según los relatos del propio futbolista.