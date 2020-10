Jugadores del América fueron captados en distintas playas de México disfrutando sus días libres

Ciudad de México.- Días libres para las Águilas del América y sus jugadores visitaron algunos destinos turísticos para salir un poco de la rutina de muchos meses de confinamiento. Giovani Dos Santos, Andrés Ibargüen y Roger Martínez fueron vistos en las playas pasándola de lo mejor.

La Fecha FIFA detuvo el futbol mundial en el gran parte de las ligas y eso dejó con muchos días libres a los futbolistas que no fueron considerados por sus selecciones. América con una gran cantidad de bajas decidieron dejar libres a sus jugadores por unos días. Desde este viernes comenzaron a circular fotografías en donde se pueden ver a los futbolistas.

El primero fue Giovani Dos Santos quien con un grupo de amigos fueron captados en las playas de Tulúm solo unos días después del huracán que azotó al país. Si bien la recomendación tanto de las autoridades de salud como de los propios equipos es que eviten lugares concurridos Gio la pasó de lo mejor con algunas personas dentro del mar.

Si bien no hay prohibición para los jugadores de salir a lugares turísticos o que viajen, los aficionados han expresado algo de ruido acerca de ver a sus futbolistas en lugares que no son un campo, mientras que en su mayoría aseguran que no hay nada de malo pues ellos también han tenido que seguir el confinamiento y de una manera más rigurosa por lo que un día de descanso no pasa nada.

Giovani Dos Santos en las playas de Tulúm junto a amigos | Foto Especial

Otros de los que también estuvieron en una playa fueron Roger Martínez y Andrés Ibargüen quienes viajaran a Los Cabos y aunque por se parado pues de les vio compartiendo momentos en familia. De igual manera para ellos los comentarios fueron más de apoyo que de otra cosa. Incluso el mismo Ibargüen compartió fotos de su estancia en la playa en sus redes sociales donde se le ve de los más relajado.

América deberá reportar este lunes con sus jugadores que no fueron solicitados por sus selecciones, esto para volver a realizar pruebas para descartar que tengan un brote de Covid-19. Y a la espera de la llegada del resto de futbolistas que si viajaron con sus países como, Henry Martín, Jorge Sánchez y Richard Sánchez. Las Águilas a lo largo de poco más de 3 meses del arranque de la Liga MX es de los equipos que menos casos de coronavirus han presentado.

Roger Martínez y Andrés Ibargüen desde Los Cabos descansando | Especial

Podrá recuperar jugadores ante León

Estas dos semanas sin futbol fueron como una sanación para Miguel Herrera y el América quienes debieron jugar ante los Pumas en la Jornada 13 del Gaurd1anes con hasta 5 bajas relacionadas con lesiones, todas en la zona baja del equipo lo que condicionó el funcionamiento del mismo.

Para este próximo juego que se tiene programado para el día lunes 18 de octubre podría tener ya algunos jugadores como Paúl Aguilar, Sebastián Cáceres. El que aun no podrá estar en esa convocatoria es Guillermo Ochoa que según su diagnostico estará fuera lo que resta de la fase regular y podría volver hasta la liguilla.