"Gastamos 400 millones de euros y no pasamos": Draxler

París, Francia.- La eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid promete sacudir el ambiente del París Saint-Germain. El mediocampista, Julian Draxler, fue uno de los que se manifestó de forma crítica tras el revés, claramente dejando un recado al actual propietario del club, el Sheikh Nasser Al-Khelaifi y también al técnico Unai Emery.

"El Real Madrid jugó tranquilamente, no estaban nerviosos. Rodamos la pelota, pero no es suficiente para ganar. Si está perdiendo por 3 a 1 (resultado del partido de ida), se tiene que presionar al adversario. No sólo tocar la pelota y esperar que el gol caiga del cielo. "Merecemos ser eliminados", afirmó a la prensa francesa. "El último verano, gastamos 400 millones de euros y dijimos que habría un cambio. "Al final, no pasamos ni de los octavos", agregó, cuestionando el modelo de gestión del club.

Draxler no pudo hacer mucho para ayudar al PSG a cambiar la historia del enfrentamiento contra los españoles. En el partido de ida entró al 39 del segundo tiempo, mientras que en la vuelta estuvo sólo los 15 minutos finales, teniendo su entrada aplazada en cinco minutos en función del gol de empate, hecho por Cavani. Muy preocupado por la situación, el alemán cuestionó la postura del técnico Unai Emery a lo largo del duelo.

"Él no cambia y yo no entendía. Sinceramente, no sé qué pasó. Me quedé sorprendido y enojado. Acabamos de empatar, pero el 1-1 en el marcador no cambiaba nada para nosotros. "Creo que lo mejor sería haber continuado presionando y atacando", comentó.