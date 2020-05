Julián Quiñones, jugador de Tigres anuncia la triste pérdida de su bebé

Nuevo León.- Día triste para el jugador de los Tigres, Julián Quiñones pues lamentablemente hoy anunció que él y su esposa han perdido al bebé que esperaban y quiso compartirlo en sus redes sociales con un emotivo mensaje.

El volante ofensivo de los Tigres abrió su corazón para darle el último adiós a quien nunca pudo conocer, su bebé. Fue en su cuenta de Instagram donde el futbolista compartió un llegador mensaje para todos los que comparten su pena.

"Mi amor sólo le pedíamos una sola cosa a la vida que te dejara crecer sano y fuerte y que no tuvieras ningún problema pero hoy todos mis sueños y esperanza que tenia contigo se nos derrumbó al saber que ya yo estarás con nosotros jamás solo pudimos escuchar tus latidos y ese latido me destrozó todo mi corazón me hiciste el hombre más feliz al saber que venías en camino y hoy solo me quedan tristeza y un corazón destrozado y ati @anagabrielafoto gracias por esa felicidad que me regalaste te amo te vamos a extrañar"

Junto al mensaje también compartió dos imágenes, una junto a su pareja y una más donde muestra la prueba de embarazo y el ultrasonido donde confirmaba el embarazo de su pareja.

Los mensajes de apoyo para el jugador y su familia no se hicieron esperar, muchos aficionados y seguidores de Tigres comentaron y dieron animo al colombiano para poder salir adelante de este triste momento.

El delantero de Chivas Alexis Vega quien recientemente fue padre fue primero en responderle dándole ánimos para poder levantarse de tan duro golpe.

Quiñones es de los jugadores que están registrados para participar en la eLiga MX y por esta situación podría ser probable que no tenga actividad por un tiempo o deje la competencia.