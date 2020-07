Julio Cécar Chávez Jr desaprueba la sanción que recibió y asegura que no hizo nada malo

Los Ángeles.- Un día después de que la Comisión de Nevada diera la orden de que Julio César Chávez Jr quedara suspendido de manera indefinida del boxeo, el mismo peleador habló y explicó lo que pasa en torno a la decisión y asegura que nunca se negó a las pruebas de antidiping y que hasta podría imponer una apelación para que el castigo sea retirado.

Solo unas horas después del escándalo el mismo Chávez Jr fue entrevistado por el programa "No Puedes Jugar Boxeo" donde dio su versión de los hechos y explicó que ahora que todo esto ha alcanzado un gran nivel está considerando en interponer una apelación ya que en sus registro nunca dio positivo en sus pruebas.

"Mi abogado ya metió la demanda contra (Comisión) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo. Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo", dijo.

De acuerdo con las palabras de Chávez Jr se realizó todas las pruebas necesarias para su combate ante Daniel Jacobs pero que antes de que eso sucediera se le fue solicitó presentar otras en las cuales no estuvo de acuerdo ya que se presentaron a su gimnasio y sin un contrato visible que avalara las pruebas y que esa la única ocasión que se negó.

"Fue algo injusto completamente. Yo me hice todos los doping, en todos salí negativo. Nada más en uno que llegaron al gimnasio, no sé cómo sabían que ya había llegado de Tijuana y no me enseñaron el contrato y fue por lo que se hizo la difamación. Me trajeron en una difamación que hasta cinco días antes de mi pelea decían que no iba a pelear, pero he estado al 100 por ciento", comentó el Hijo de la Leyenda.

Paso a paso de las acusaciones antes de la pelea ante Daniel Jacobs

En el mes de noviembre del 2019 se le notificó que tenia una suspensión por haberse negado a la prueba antidoping. Recibió un castigo que duró aproximadamente 20 días. Fue el 20 de noviembre cuando tuvo de fecha limite para presentare a una audiencia para llegar a aun acuerdo donde se le explicó que la pelea seguiría en pie. Días previos había comentado que se encontraba en toda la disposición de hacer sus pruebas pero justo sobre la hora se retracto.

Solo 7 días después el 8 de noviembre se anunció que la pelea si se llevaría acabo pero que se movía de sede y pasaba de Nevada a Phoenix para que se diera el día, 20 de diciembre. Hasta el ese momento todo quedó bien sin ningún problema para ninguno de los peleadores.

Por si fuera poco para el 19 de diciembre un día antes de la pelea Chávez no dio el peso pactado y una vez más se tuvo que modificar el combate para pasar la pelea de 163 libras a 173 libras, motivo por el cual se le asignó una multa de un poco de un millón de dólares.

Ya siendo el 20 de diciembre y justo en la pelea el mexicano tuvo que abandonar la pelea en el sexto asalta luego de que Jacobs conectara de lleno su nariz lo que le provocó una fractura que le impidió continuar sobre el ring. Después de eso no tuvo acción en el boxeo hasta este 17 de julio cuando recibió la suspensión de manera indefinida por la Comisión de Nevada que le prohibir pelear en Arizona y Las Vegas.

