Julio César Cascajares mejor conocido como "Chango Ote" tomará las riendas del ISDE en Sinaloa

Sinaloa.- Este miércoles el gobernador electo por el Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya anunció a las personas que lo estarán acompañando en su gabinete para el inicio de su gestión, entre los que destacaron al nuevo titular del Instituto Sinaloense del Deporte y Cultura Física del Estado de Sinaloa (ISDE) a Julio César Cascajares mejor conocido por su personaje "Chago 0te".

Durante una conferencia de prensa el gobernador Rocha Moya sorprendió al mencionar a Julio César Cascajares pues sabía que su nombramiento causaría mucha expectativa tratándose de una persona que pocas veces da la cara ante el público por su trabajo como animador. Aún así los describió como una persona confiable y con "mucha madera" para tomar el cargo.

Ante las palabras de Rubén Rocha Moya y la confianza que ahora pone sobre él espera que genere un gran cambio en el deporte sinaloense y que siga con las buenas practicas que realizó la gestión pasadas. Tanto Julio César Cascajares como los nuevos hombre y mujeres de los que tambien mencionó sus nuevos cargos entrarán en labores el próximo 31 de octubre de manera oficial.

¿Quién es el Chango 0te o Julio César Cascajares?

El personaje creado por Julio César Cascajares de nombre "Chango 0te" es una representación del humor pesado dentro del entrenamiento pero al mismo tiempo se ha ganado el cariño de las personas que aún sin saber quien estaba detrás de la máscara lograron crear lazos de confianza que ahora intentará llevar a su nuevo cargo.

Aunque la persona que lo trabaja, Julio César Cascajares reveló hace algunas ocasiones para El Debate que él como persona es muy diferente, pues se define como tranquilo, trabajador y sobre todo lleno de información sobre deportes ya que en su juventud era prácticamente como acróbata y gimnasta lo que pudo verse en su representación con el personaje.

"Dice mi esposa que no se aburre conmigo, pero no, soy como cualquier persona. Sí me considerado una persona alegre que cuando estoy con mis amigos me destrampo un poco, pero necesito estar en confianza. Trato de separar mucho a Julio con mi personaje".

Julio César Cascajares sabe lo que es el deporte y su pasado lo ha dejado claro, aproximadamente en el año 2016 antes de ser el boom en la Liga Mexicana del Pacífico con Tomateros de Culiacán y en la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana practicaba el fisicoculturismo llegando a lograr un tercer lugar en el Futuras Estrellas de Mr. México demostrando que sabe del esfuerzo y dedicación y lo que un deportista necesita para cumplir con sus objetivos.

Ahora aparentemente el personaje quedará guardado por algún tiempo a la espera de una nueva oportunidad ya que los derechos le pertenecen a él y solo Julio César Cascajares sabrá si permite que se siga usando ante su ausencia.