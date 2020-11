Julio César Chavez Jr afirma que ante Masseroni será una pelea que disfrutará la gente

Culiacán, Sinaloa.- Mediante una conferencia virtual, el excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. dijo que ha tomado muy en serio su siguiente combate que protagonizará contra el argentino Nicolás Masseroni y espera que los aficionados disfruten la contienda.

La pelea entre Chávez Jr. y Masseroni se realizará el próximo 21 de noviembre en el gimnasio que el sinaloense está construyendo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de la capital de Sinaloa y el evento será transmitido vía streaming en pago por evento por medio de Sala Estelar.

El hijo de la Leyenda Julio César Chávez buscará cortar una racha de dos derrotas que sufrió ante el estadounidense Daniel Jacobs, en diciempre pasado en Phoenix y frente al culiacanense Mario Cázares, el 25 de septiembre del año en curso, en ambos casos por decisión técnica.

Su oponente, Nicolás Masseroni es un peleador de 28 años de edad, quien nació en Buenos Aires, Argentina y que en 2014 hizo su debut en el boxeo profesional. Tiene récord de 19 combates ganados y una sola derrota.

"Es un combate donde habrá buena acción, que la gente va a disfrutar por los estilos, porque los dos vamos al choque, a tirar golpes y eso es lo que le gusta a la gente; si es nocaut muy bien, si no es nocaut, va a ser una gran pelea, por los estilos", dijo Chávez Carrasco durante la conferencia que se realizó en SalaEstelar.com.

EXPECTATIVAS

"Pienso que voy a verme muy bien, mejor que en mis útimas dos peleas. Es la tercera vez que peleo en un año, hace muchos que no lo hacía, me estoy cuidando, me estoy preparando duro y aparte estoy otra vez activo en el box, creo que van a salir buenas cosas de eso"

¿PARA QUIÉN PELEA AHORA?

"Peleo para el público, que le gusta verme boxear, peleo también para mí, para seguir haciendo peleas buenas para la gente, que a la gente me guste más el box y creo que voy en buen camino, creo que a la gente le gusta verme boxear, a veces me han hecho trampa, pero siempre he salido bien gracias a Dios, aquí estoy para dar más buenas peleas.

DE GANAR, ¿QUE SEGUIRÍA?

"De ganar este combate, quisiera pelear a principios del próximo año, si salgo bien, logicamente, mantenerme activo y esperar, para el otro año, poder enfrentar a cualquier campeón del mundo o cualquier figura reconocida que haya en mi peso, voy a estar más que listo para boxeador con quien sea, siempre lo he hecho.

¿PORQUÉ MASSERONI?

"Queria un rival que la gente se interesara por el estilo, por el récord, por el momento que estoy viviendo en el boxeo, será una pelea interesante, creo que todo es para que la gente disfrute una gran pelea"

¿EN DEUDA CON EL PÚBLICO?

"Un poco, a lo mejor por haber estado inactivo, pero pienso que la última pelea no la perdí, fueron cosas extra boxeo, que no estoy de acuerdo con eso y loa pelea contra Daniel Jacobs, pues sí, me ganó bien, yo también venía de estar inactivo y Jacobs es uno de los mejores boxeadores del mundo; desgraciadamente por la inactividad no pude hacer una buena actuación".

Julio César Chávez Jr. no tuvo descanso tras su pelea ante Mario Cázares y ha estado entrenando en Culiacán, con su tío Rodolfo Chávez y Vladimir Baldenebro, en el gimasio de la familia que se encuentra en la colonia El Palmito.

En cuanto a su rival, después de vencer al culiacanense Genaro "Tico" Ortíz, en septiembre de 2018, Nicolás Ezequiel Masseroni sufrió su primera derrota ante Uriel González, en Ixtapa, Zihuatanejo, el 7 de junio de 2019. Tras ese revés, ganó sus siguientes dos peleas ante Roberto Ventura y Eduardo Herrera.

Cabe mencionar que para Julio César Chávez Jr. será la tercera vez que enfrente a un argentino, después de que venció a Luciano Leonel Coello en 2009 en Tijuana y perdió contra Sergio "Maravilla" Martínez, quien lo despojó del título mundial de peso mediano , el 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas, Nevada.