Julio César Chávez Jr: "Coronavirus en Culiacán, que suerte que haya llegado un infectado"

Con la noticia de que el Coronavirus ya presentó casos confirmados en México y uno de ellos se diera en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr mostró su lado serio ante la noticia.

Como ya es una costumbre mediante sus historias de Instagram muestra lo más "relevante" de su vida pero ahora se tomo un momento para hablar del Coronavirus que esta mañana fue detectado en su natal Culiacán.

Así fue el momento cuando se enteró, al parecer algunos de sus seguidores le habría compartido la noticia que al parecer lo tomaría por sorpresa ya que preguntó que debe hacerse en esos cosas.

¿Qué debe hacerse?, si es cierto o no es verdad, me dijeron, a mi se me hace que es puro show", dice el púgil.