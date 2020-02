Julio César Chávez Jr aclara el tema de los billetes falsos

Luego de sus declaraciones pidiendo que las personas que menos tienen tuvieran derecho a usar billetes falsos para poder comprar comida y así no sufrir de hambre, muchos usuarios de redes sociales criticaron la "idea" del boxeador pues la consideraron una burla y no dudaron en culpar que la gran cantidad golpes que ha recibido le han dañando su cabeza.

Ahora con un nuevo video Julio César Chávez Jr intenta defenderse de todas las criticas que ha recibido y que incluso su padre Julio César Chávez lo haya regañado por estar compartiendo cada momento de su vida en redes sociales.

El tema a tratar en esta nueva publicacón es para aclarar que sus palabras no se entendieron de la forma que en la que esperaba por lo que se tomó el tiempo para hablar de ello.

"Como ven lo de López Obrador, de que, ¿cómo fue?. Que a los pobres lo dejen gastar billetes falsos, el chiste que la gente que no tenga pa' comer, tenga pa' comer, ese es el punto de lo que yo quise decir; que a la gente que tiene hambre que tiene sed no tenga hambre y no haya sed.

Yo se que la economía del país no depende de una maquina si no se hicieran bastantes más billetes, una economía que tiene contabilidad y se sabe cuanto hay y la infraestructura se esparce en muchas cosas de México pero es una idea loca de mi parte decir que la pobreza o el hambre se pudiera erradicar de una u otra forma para que lo entiendan de una manera bien a los que son muy educados, son muy correctos vayan y chin..."

Con este video intenta explicar la situación que a su parecer se salio de control y que de la cual recibió muchos comentarios negativos y que según sus palabras va dirigido para todos aquellos que son muy educados y correctos.