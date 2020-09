Julio César Chávez Jr asegura que Cázares no hizo nada para ganarle y se queja de la decisión de los jueces

Tijuana.- Mala noche para Julio César Chávez Jr que en su regreso al ring solo lo hizo para volver a perder. Este viernes desde Tijuana, Chávez Jr se media ante Mario Cázares quien en ningún momento le tuvo miedo y no salió a especular que desde los primeros minutos mostró el poder. El problema llegó cuando con un cabezazo accidental cortó el rostro de Chávez lo que limitó la palea para el Junior.

Ante esta lesión el rendimiento de Chávez Jr cayó, justo como con la pelea ante Daniel Jacobs de diciembre del año pasado cuando sufrió una lesión en la nariz. Luego de eso la pelea se vio detenida en el sexto asalto pues se decidió por parte de los jueces un nocaut técnico en favor de Mario Cázares pues las condiciones de su rival lo limitaban para seguir peleando.

Esta decisión no fue del agrado de Chávez Jr que al finalizar la pelea atendió a los medios de comunicación que se dieron cita a la pelea. Se le cuestionó sobre que le había dicho Cázares al finalizar el combate y con un tono molesto explicó que no le pareció justa la decisión pues a su aparecer su rival hizo todo mal acusándolo de llegar tarde a las reuniones, además de recalcar que ganó por un par de golpes a la cabeza.

No dijo nada, o sea es que no. Llego tarde a todas las partes, no peleo la pelea, no se con qué ganó la pelea, no sé qué vean que ganó la pelea aparte me pegó uno o dos cabezazos le dan la decisión no se que. No estoy enojado por que no me ganó, pero como que me trajeron a hacerme la maldad a mi".