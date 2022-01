Julio César Chávez Jr asegura que el odio que Canelo Álvarez siente por él es porque le "bajó morras"

México.- En un nuevo escandalo protagonizado por Julio César Chávez Jr dio a conocer que Saúl "Canelo" Álvarez le tiene resentimiento, enojo y muchas otras cosas porque en su juventud la "bajó varias morras" lo que habría hecho que el tapatío desarrollara un cierto enojo ante la imágenes del Hijo de la Leyenda del boxeo mexicano. Dicha revelación la hizo el púgil culichi en uno de sus clásicos en vivos en su cuenta de Instagram y desde que lo dio a conocer se han desatados debates sobre si eso es real o solo uno más de los tramas de Chávez.

No es una novedad que Julio César Chávez Jr aproveche las plataformas a su alcance para hablar de Canelo Álvarez, principalmente de cosas problemáticas e intentos para una segunda pelea. Solo que ahora vio la oportunidad de contar algo que hasta la fecha se había mantenido en silencio y muy bien guardado ya que se pudo haber pensado que el distanciamiento de ambos boxeadores era por su forma de pensar u otras cosas pero no por temas relacionados con mujeres.

La explicación llegó luego de que durante el en vivo, algunos seguidores aprovecharon para preguntarle sobre el problema que tenía con Saúl "Canelo" Álvarez a lo que directo y sin escalas "soltó la sopa" el púgil sinaloense haciendo referencia que el del problema era el tapatío. "Soy el más guapo del boxeo, la verdad que si. Ni el Canelo, no la hace, la neta. Yo le he bajado varias morras por eso me tiene tanto coraje", comentó lo que hizo que de inmediato se hiciera tendencia en las redes la respuesta de Chávez Jr.

Si bien ya había encendido a sus fans con el tema decidió darle la vuelta y fue todo lo que mencionó, aún así ya la respuesta había sido revelada y no tardó mucho para hacerse del conocimiento de miles de personas. En lo que respecta a Saúl "Canelo" Álvarez no ha emitido una respuesta y posiblemente no lo hará por el respeto a su familia y a su persona de no meterse en provocaciones que salgan de la boca de Julio César Chávez.

La rivalidad entre ambos peleadores los llevó al ring en el 2017 | Foto: Jam Media

La rivalidad de estos boxeadores comenzó desde muy jóvenes, ambos forman parte de la misma camada de púgiles mexicanos que iniciaron su camino en busca de sobresalir, uno como Chávez con la historia de su padre detrás de él y Canelo con sus ganas de aprender. La diferencia era poca pero luego de un tiempo el tapatío comenzó a despuntar por encima de Chávez quien encontró las adicciones. Luego de eso ya las cosas eran diferentes solo el Canelo brillaba al punto de que logró grandes títulos y su nombre era reconocido, el Junior tambien tuvo algunos títulos.

El momento esperado por todos llegó en 2017 cuando por primera vez se enfrentaron en una pelea la cual fue dominada ampliamente por Saúl "Canelo" Álvarez, entregando un gran espectáculo y donde Julio César Chávez Jr no pudo hacer mucho. Luego de esa pelea el culichi ha querido una segunda pelea y no la ha logrado lo que ha desencadenado en un sin fin de provocaciones para Canelo, pero sin éxito.