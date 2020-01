Julio César Chávez Jr asegura que puede noquear a Conor McGregor

No cabe duda que Julio César Chávez Jr, siempre esta envuelto en escándalos, pues después de una trágica derrota aseguro que puede derrotar al peleador profesional de artes marciales mixtas, Conor McGregor en una pelea de box.

Por si fuera poco, el hijo de la leyenda aseguró que podría terminar la pelea tan solo en el octavo round por vía del nocaut.

Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen"