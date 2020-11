Julio César Chávez Jr celebra victoria con lujosa camisa de "El Chapo" Guzmán

Sinaloa.- Al fin Julio César Chávez Jr pudo saborear la victoria tras haber atravesado una dura racha de desaciertos arriba del ring. Bastaron cuatro rounds para que el sinaloense pudiera derribar al ecuatoriano Jeyson Minda con un potente volado de cabeza. Como era de esperarse no podía dejar pasar este gran momento, es por eso que festejó a lo grande y prueba de ello son sus historias de Instagram, donde se le ve junto familiares y amigos, sin embargo, lo que realmente llamó la tención de los usuarios es que el boxeador de 34 años de edad apareció vistiendo la lujosa e icónica camisa de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Era enero de 2016 cuando el mundo enloqueció luego de que se diera a conocer la entrevista del actor Sean Penn al capo sinaloense, definitivamente fue un momento que pocos olvidarán por todo lo que esta participación generó, no obstante, lo que se convirtió en tendencia en aquellos tiempos no fueron sus declaraciones, sino su elegante camisa.

Se trata de una pieza con rayas grises y azules con toques arabescos de color negro. Este modelo es considerado uno de los más exitosos por parte de la tienda Barabas, ubicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Una vez que apareció Joaquín Guzmán vistiendo esta camisa, las ventas aumentaron a pasos agigantados. De acuerdo al portal oficial , tiene un costo de 128 dólares, unos 2,442.00 pesos mexicanos.

Tal parece que Julio César Chávez Jr fue uno de estos compradores que no pudo dejar pasar la oportunidad de vestir a la moda, y aunque ya pasaron algunos años sigue vistiendo la camisa con gran comodidad. En las recientes historias de Instagram que compartió se le ve subiendo a un lujoso vehículo mientras dice que "va a festejar". Posteriormente aparece con otras personas cercanas luciendo de mejor manera su oufit, el cual combinó perfectamente con unos pantalones de mezclilla y una gorra negra.

A pesar de demostrar su humildad en un sinfín de ocasiones, el boxeador sinaloense reconoce que es amante de los lujos, hace algunos meses presumió a sus seguidores un Lamborghini Aventador color amarillo. El valor aproximado de este auto ronda en los 382.210 Euros algo así como 8 millones de pesos. Este deportivo está en el mercado desde 2012, con dos tipos de carrocería, Coupé y Roadster, siendo uno de los modelos del tope de la gama alta de Lamborghini.

Por si fuera poco, en una de estas imágenes aparece también con la playera de la tienda Barabas, demostrando que tiene un gran gusto por ella, sobre todo cuando se trata de vestirse elegante.

"Disfrutando otro día más de vida con mi familia. Cuando tengo tiempo lo otro puro enfrentar y cuidarme para el 20 de diciembre, las Vegas no tengo palabras pues ya no valen por eso mejor acción. Todos saben donde estoy y que hago a que me dedico arriba del ring todo puede pasar que Dios los cuide", escribió en aquel entonces Chávez Jr, antes de enfrentarse a Daniel Jacobs, pelea que desafortunadamente, perdió.