Julio César Chávez Jr "compone" canción al coronavirus

Luego de que hablara sobre el coronavirus y dejara a las personas con más dudas que respuestas sobre lo que dijo, al parecer Julio César Chávez Jr no le teme al éxito y decidió componerle una canción al coronavirus.

Este video fue publicado minutos después de la explicación de quienes podrían salvarse del coronavirus en donde él se incluida como uno de las personas que por dejar todo para otro día.

Ahora tomando la base de la canción el Barranquillero, pieza que ha sido popular en los últimos meses dado que el boxeador la utilizado en la mayoría de sus videos. Chávez con un filtro de rayos emulando al "Dios del Trueno" comenzó a entonar la canción del coronavirus.

El virus del coronavirus, me va a matar, me voy pa' la luna y no vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar"