Julio César Chávez Jr confirma su pelea con Mario Cazares y se considera mejor que su rival

Los Ángeles.- Esta semana el mismo Julio César Chávez Jr confirmó su pelea de regreso en el boxeo en el mes de octubre pero fue este jueves cuando reveló el nombre de su rival. Mario Cazarez será el joven que se medirá ante "Hijo de la Leyenda". casi un año después de su última palea en diciembre ante Daniel Jacobs. Chávez Jr aunque sabe que su rival no representa un alto riesgo le reconoce su paso por el boxeo amateur.

La noticia de su pelea causó una gran expectativa luego de lo sucedido con la Comisión de Nevada y su suspensión, que el canal de Youtube TV BOXEO tuvo una entrevista con el pugislista quien habló de su pelea y explicó lo que pasaría y el porque decidió tomar un combate de esa índole.

Recordemos que Chávez Jr tiene prohibido pelear en Las Vegas y en cualquier parte en Nevada, esto luego de que se le suspendiera por la negación de presentar una prueba antidoping previo a su pelea ante Daniel Jacobs. Fue el pasado mes cuando se le notificó sobre su sanción. Ante ese problema y con la necesidad de volver al ring pactó una pelea ante Mario Cazares.

En dice entrevista Julio confesó que su pelea tiene mucho más detrás de lo que la gente cree, ya que la calidad del rival ha sido cuestionada pero él explica que no había de otra manera, ya que no podía pedir una pelea por el título luego de su escándalo con la Comisión de Nevada. Pero reveló la importancia de su pelea con Cazarez quien fue uno de los pocos boxeadores que logró vencer al 'Canelo' Álvarez en su etapa amateur.

Van a criticarlo, pero si pido por el título, me van a criticar. Entonces si agarro un muchacho joven que ya peleó con 'Canelo' en amateur, le ganó también a mi hermano Omar, va invicto y está en mi peso, un muchacho así puede dar la sorpresa a quien sea", esas fueron las declaraciones del boxeador.

Aunque solo unos minutos después de haber elogiado a su rival también le tundió con algunos dardos, explicando que aunque sea joven y con condiciones no tendría posibilidad sobre él ya que es mucho mejor y tiene mucha más experiencia en el mundo de los puños.

Por su parte Mario Cazares quien también ofreció una entrevista a la misma fuente, no se dejó de intimidar por el peso del nombre del rival y aseguró que está 100% concentrado para derrotar a Chávez Jr, Incluso tuvo atinados comentarios sobre la carrera de Julio a quien le pareció que su mal paso como boxeador se lo debe a su falta de compromiso con el deporte.

Para cerrar su entrevista lanzó un fuerte mensaje donde asegura que en Culiacán está la fiebre por ver la pelea y que gran parte de sus conocidos aseguran que Julio César Chávez Jr no tendrá oportunidad ante el.

Acá en Culiacán toda la expectativa que se ha levantado a partir de todas esas notas que han salido. Todo Culiacán quiere esa pelea y mucha gente quiere que gane yo, hasta ahorita no me he topado con alguien que diga lo contrario", sentenció Mario Cazares.