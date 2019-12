Julio César Chávez Jr considera su pelea ante Jacobs como la mayor de su carrera

Arizona.- Julio César Chávez Jr ha estado preparándose desde hace meses para el combate que sostendrá ante Daniel Jacobs el próximo 20 de diciembre, por lo que ha revelado en entrevistas que ha modificado sus hábitos para no interferir con su deber en el ring así como catalogar este duelo como el mayor de su carrera.

"Los problemas que he tenido han sido distracciones, no centrarme en lo mio, no boxear, ser flojo, ser indisciplinado... iría a tomar una sustancia para evitar la realidad, pero ya no tengo esa convicción, quiero para ser el mejor luchador del mundo y para eso tengo que trabajar tres veces más duro" declaró a ESPN Deportes.

La ultima pelea de exigencia que tuvo fue, en el 2017 cuando se enfrentó a Saúl 'Canelo' Álvarez donde recibió una golpiza por el tapatío, aunque en este mismo año tuvo una pelea pero solo duró un round por lo que no representó un verdadero desafió.

Su entrenador Freddie Roach quien se ha encargado de la preparación considera que el mexicano es amplio favorito para llevarse la pelea así como el mismo Junior se exige ganar.

"Roach confía en que puedo ganar, me dijo que no me enfrentará para perder porque mi carrera y mi vida me obligan a ganar esta pelea".

Este combate se ha visto envuelto en una polémica desde el momento que Julio César Chávez Jr se negó a presentar una prueba de antidoping por lo que la Comisión de Nevada lo suspendería por algunos días por lo que decidieron cambiarla de sede y llevarla a Arizona.

El combate está pactado para este próximo 20 de diciembre en Arizona. Se peleará en el peso súper mediano.