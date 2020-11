Julio César Chávez Jr contesta a boxeador: "el perico no se saca, se mete"

El peleador sinaloense Julio César Chávez Jr. no deja de sorprender y llamar la atención con sus declaraciones. Ahora el excampeón mundial de peso mediano del CMB reaccionó de manera polémica a las burlas que había hecho el boxeador puertorriqueño Édgar Berlanga, quien luego de retarlo contratacó al advertirle que le "sacará todo el perico" a golpes.

Pero Chávez Jr. no se quiso quedar callado y pronto le respondió a través de sus redes sociales, donde menciona que ‘hay un boxeador que me retó, que me va a sacar el perico, pero está bien pendejo, el perico no se saca, se mete’, externó el hijo de la Leyenda Julio César Chávez.

Las provocaciones no pararon y Berlanga respondió el mensaje del mexicano donde nada más pone emojis de burla. El puertorriqueño actualmente pelea en la división super mediana donde aspira a conquistar el campeonato mundial.

Chávez Carrasco se prepara en la capital sinaloense, con miras al combate que sostendrá contra el argentino Nicolás Masseroni, el próximo viernes 27 de noviembre en el Polideportivo "Juan S. Millán" del parque Revolución, de Culiacán.

Julio César Chávez Jr. le contesta el reto a Edgar Berlanga y le habla sobre el �� @jcchavezjr1 @Jcchavez115 pic.twitter.com/aDufgeybmn — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) November 17, 2020

No es la primera vez que Chávez Jr. y Berlanga, tienen un desencuentro. En otra ocasión anterior se divulgaron en redes sociales declaraciones del "Junior" en las que declaró: “Están llenando a Berlanga de aire caliente, lo están sobrevalorando. Déjenlo pelear conmigo, lo desinflaré. Mi papá derrotó a todos los peleadores boricuas, lo llevó a la escuela, y yo haré lo mismo con Berlanga. Dejen de proteger a su niño”.

En su época de gloria, Julio César Chávez se impuso en forma contundente sobre los puertoriqueños Edwin "Chapo" Rosario y Héctor "Macho" Camacho, en peleas de campeonato mundial.

JC Chávez Jr. busca cortar una racha de dos derrotas en fila que sufrió ante Daniel Jacobs, en diciembre de 2019 y frente a su paisano Mario Cázares, en septiembre pasado, en ambos casos por decisión técnica.