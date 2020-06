Julio César Chávez Jr deja ver su lado más elegante (Foto)

Los Ángeles.- Pocas veces se habla de la forma de vestir de Julio César Chávez Jr y es que su estilo resulta para muchos algo raro pues siempre se le ve con ciertas prendas que a simple vista no combinan o son muy llamativas pero ahora todo eso quedó atrás con su más reciente fotografía.

En su cuenta de Instagram se dejó ver el buen gusto que tiene el 'Hijo de la Leyenda' al portar un elegante traje color gris satinado que ante a la vista luce brillante, acompañado de unos mocasines en color negro y una playera también en la misma tonalidad, dejando una buena instantánea para sus redes sociales.

Actualmente Chávez Jr se ha dedicado a entrenar día a día para encontrar su mejor forma para una eventual pelea la cual por el momento no se tiene pero que se está buscando. Incluso sus más recientes declaraciones ha dejado la posibilidad de volver a enfrentar a Daniel Jacobs, luego de que le pasado diciembre se enfrentaran dejando al Jr fuera de combate por una fractura de nariz.

Me gustaría la revancha en 175 con Jacobs porque no me ganó peleando, me ganó porque yo ya no podía respirar", fue su declaración que el mismo Chávez compartió en sus redes sociales.