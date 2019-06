Julio César Chávez Jr le pide a su hermano Omar que se retire

Julio César Chávez Jr no tomo a bien la derrota de su hermano y terminó por arremeter contra Omar, que ponga su corazón en el ring, que no pelee por dinero y que se retire del boxeo por algún tiempo.

Omar Chávez hiló su sexta derrota profesional la noche del sábado al caer ante el regio Oziel Santoyo en un combate que se realizó en Cancún, Quintana Roo.

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Omar Chávez fue superado de inicio a fin por Oziel “Russo” Santoyo, quien se quedó con la victoria por decisión unánime y puntuaciones idénticas de 96-95, aunque debieron ser más amplias para el vencedor por lo visto en el ring.

Tras la derrota de Omar Chávez en Quintana Roo, su hermano Julio César no se mostró inconforme con el desempeño de su Omar en el ring. Por medio de su Instagram el Junior compartió en sus historias algunos comentarios sobre la pelea en donde en un principio decía que “el rival estaba a modo” para la victoria de su hermano, pero después de la pelea fue todo lo contrario.

Julio César Chávez Jr durante una conferencia de prensa/AFP

“El no da lo mejor de sí, si no pone el corazón arriba del ring no se puede”, fueron algunas de las cosas que el Junior dijo tras la derrota de su hermano.

Julio César dijo que su Omar no realiza una buena preparación además de afirmar que “cuando alguien pelea por dinero es diferente a cuando peleas para tratar de ser el mejor”, queriendo dar a entender que su hermano no es un amante del boxeo como él, sino más que nada pelea por el dinero que esta carrera deja.

Me gustaría que no peleara, que se preparara, que primero reacomodara su vida y después de que se discipline entonces vuelva a la carrera del boxeo”, recomendó Julio a su hermano.

Omar, se quedó con marca de 38-6-1, 25 nocauts, y sufrió la tercera derrota en sus últimas cinco peleas, lo que lo obligará a meditar en lo que vendrá en su futuro a corto plazo.