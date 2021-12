Julio César Chávez Jr niega haber usado sustancias ilegales en su última pelea

México.- El pasado sábado 18 de diciembre, Julio César Chávez Jr regresó a los cuadriláteros para enfrentarse ante el peruano David Zegarra a quien venció por decisión, y aunque el combate no convenció a muchos lo que ha generado más ruido es la supuesta acción del púgil en donde estaría consumiendo sustancias ilegales en plena pelea. Esto luego de que se revelara un video en donde uno de sus asistentes en la esquina le dio a oler algo, tanta fue la presión que el mismo peleador rompió el silencio y desmintió todo.

Luego de que el video circulara por varios días, Julio César Chávez Jr recurrió a las redes para aclarar la situación y les explicó a todos sus detractores que lo que utilizó es Iliadin, un aerosol que lo ayudó a abrir sus fosas nasales y hacer una mejor respiración y es que de palabras de él y de su padre, Julio César Chávez, el Junior subió al ring con un cuadro de gripa pero que al no querer suspender la pelea decidió que esa sería la mejor forma de evitar cancelarla.

"Lo que usé fue Iliadin, es como un Afrín. Te destapa los poros, pero no es ninguna sustancia, pueden acercarlo bien y fijarse lo que es. Ya les he dicho yo que lo que yo pueda hacer lo puede hacer el otro", fueron las palabras del mexicano quien dejó claro que lo que él hizo tambien lo hubiera tenido permitido el rival en caso de necesitar destaparse la nariz.

Agregó que el creador del video lo hizo con la intensión de que le catalogaran como un tramposo, algo que no aceptó y desmintió asegurando que nunca ha hecho uso de sustancias para una pelea, y que de usarlas siempre ha sido recto y lo ha dicho, y que nunca se esconde de esas situaciones. Respecto a lo que dice hasta ahora tiene razón pues desde que se supo que el vicio lo atrapó en ninguna de sus peleas ha sido sorprendido dopado, siempre fue bajo el ring.

Julio César Chávez volvió a una victoria luego de algunos años sin lograrla | Foto: Instagram Julio César Chávez Jr

"He sido un peleador limpio, nunca he sido tramposo, quienes son los que sí lo hacen, ellos son los que están diciendo. Yo siempre doy la cara y nunca me escondo", finalizó el "Hijo de la Leyenda" quien se dice tranquilo de que no incurrió en ninguna falta relacionado con el dopaje. Curiosamente Julio César Chávez Jr tuvo un momento complicado este año luego de que por unos meses fue internado en una clínica contra las adicciones y luego un tiempo fue liberado.

Ahora su nueva aventura en el boxea tendrá que esperar, de acuerdo con su papá se habla de un par de peleas similares como las que tuvo en Culiacán para poder evaluar su posible regreso a las peleas más importantes.