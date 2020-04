Julio César Chávez Jr, una vez más da de que hablar pero ahora sumándose para apoyar a las personas que no tienen la posibilidad de quedarse en casa y que viven al día así como familias de bajos recursos.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el púgil con una serie de videos aclaró que él busca la manera de ayudar a las personas que pasan malos momentos por lo que ha sucedido por el coronavirus.

Julio César Chávez Jr ofrece ayuda a las personas que sufran por el Covid-19

La forma que el boxeador explicó es muy sencilla, si eres una persona que necesita o conoces a alguien que de verdad requiera de ella, se comuniquen con él a través de sus redes sociales para hacérsela llegar.

"Esto no es un reto, pero quien quiera seguirme y que me ayude, a toda la gente que me manda al imbox, que me manda mensaje directo que necesitan comida, que nos demos cuenta que es realidad. Se le va enviar a su casa comida para ayudarlos ahorita que no pueden trabajar".

También recomendó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones emitidas por el Gobierno que aunque a veces no creo todo lo que dicen, es por el bien de todos mantenerse a salvo en sus casas.

"Yo soy una persona muy incrédula, a veces dudo de lo que dicen, de la gripa Gobierno, lo que ustedes quieran decir, pero creo que el Gobierno hace su trabajo y nosotros como ciudadanos debemos hacer el nuestro".

Julio César Chávez Jr que desde un inicio con el tema del coronavirus había generado especulaciones debido a sus comentarios hoy da un giro y se une al apoyo que varios atletas en el mundo están brindando con los que menos tienen.