Julio César Chávez Jr pierde un millón por no dar el peso

Julio César Chávez Jr que este viernes se mide a Daniel Jacobs en la ciudad de Phoenix, Arizona en el Talking Stick Arena, combate con el cual buscará regresar a la acción tras algunos meses de ausencia.

El ‘hijo de la leyenda’ volvió a decepcionar horas antes de regresar a los cuadriláteros al no dar el peso pactado de las 168 libras en la división de los supermedianos, lo cual le costó un millón de dólares.

Horas antes del compromiso con la báscula y al ver que su boxeador no podría perder más peso, la esquina de Chávez Jr negoció que la palea se subiera a las173 libras, aunque tuviera que desprenderse de la suma que estaba como cláusula en el contrato si no marcaba lo establecido. Al no ser pelea de campeonato, se puede llevar a cabo, pero Julio volvió a dejar entre dicho su disciplina previo a un combate.

“Estoy 100 por ciento listo para esta pelea. Lo conozco, he visto sus peleas, y sé que es un gran boxeador. Esta será una excelente pelea para la gente. Vine aquí para ganar”, afirmó el mexicano Julio César Chávez Jr. Por su parte, Daniel Jacobs aseguró que está en la mejor condición de su vida y buscará revindicarse tras caer ante el también mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Estoy en mi peso ideal esta vez, por lo que ahora verán, en mi opinión, una mejor versión de mí mismo, y espero con ansias eso”, comentó Jacobs.

Daniel Jacobs y Julio César Chávez Jr durante la ceremonia de pesaje/Agencias

Asimismo, Julio César intentará mandar un reto para campeonar, en caso de imponerse al estadounidense, dado que la considera la pelea idónea para regresar a la cima. “Será una buena pelea para los fanáticos, y después de eso estaré listo para ganar otro título mundial”, dijo Chávez.

El peleador mexicano busca retomar su carrera boxística, ya que después de su combate con Canelo Álvarez, su vida se ha vuelto un completo escándalo y una constante de indisciplina hacia el deporte del boxeo. Con récord de 51-3-1, 33 por la vía del nocaut, Chávez Jr quiere dar una actuación importante que le permita enfilarse en 2020 a una pelea de título del mundo, aunque el rival en turno no será nada fácil de superar.

Sobre todo, porque Jacobs (35-3, 29 KOs) viene de perder una reñida pelea con el Canelo para perder el título medio de la FIB, pero ahora en las 168 libras quiere una nueva corona, y doblegar al mexicano será el primer paso en busca del objetivo.