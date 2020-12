Julio César Chávez Jr quiere vengar las cinco derrotas que ha sufrido en su carrera

Quizás al peleadador sinaloense Julio César Chávez Jr. ya no le obsesione tanto volver a ser campeón mundial, pero lo que sí quiere hacer es cobrar revancha ante los rivales que lo han vencido en su carrera profesional.

Chávez Carrasco regresó a la senda de de la victoria el pesado viernes 27 de noviembre en la capital sinaloense, tras noquear en el cuarton round al ecuatoriano Jeyson Minda, quien resultó valiente, pero no opuso mucha resistencia.

El ex campeón mundial peso mediano del CMB, respondió al reto que le lanzó Andrzej Fonfara, quien le propinó al de Culiacán, la segunda derrota de su carrera. El polaco declaró recientemente que está dispuesto a darle la revancha.

"Hablé con él y sería una pelea buena. Quisiera vengar todas mis derrotas y es una de ellas", señaló el "Junior" de 34 años, quien ante Minda, cortó una racha de dos derrotas consecutivas que tuvo ante el estadounidense Daniel Jacobs, en diciembre de 2019 y frente al sinaloense Mario Cázares, en septiembre del año en curso.

Chávez Carrasco también desea vengar las derrrotas que sufrió ante su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez, así como las que tuvo ante el argentino Sergio "Maravilla" Martínez, Daniel Jacobs y Mario Cázarez.

En cuanto a la posibilidad de que enfrente en enero de 2020 al argentino Nicolás Masseroni, con quien estaba programado para pelear en su anterior combate, mencionó: "La verdad no lo conocía, se hablaban muy buenas cosas de él, pero si está dispuesto para mi siguiente pelea, se puede hacer, está él, 'Maravilla' Martínez, hay muchos, yo estoy dispuesto a enfrentar a quien sea".

-¿O la revancha contra Mario Cázares?-

"Me la ofreció para esta pelea, pero como siempre lo he dicho, él nunca quiso pelear y no quiere volver a pelear, Mauricio Sulaimán (presidente del CMB), está haciendo negocio con él y esa ya es historia del pasado, no fue una buena pelea, hay muchas otras peleas", dijo Chávez Carrasco, quien en 2003 debutó en el boxeo profesional.

El hijo mayor de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, tiene un récord de 51 peleas ganadas incluyendo 33 nocauts, a cambio de cinco derrotas y un empate. En 2011 se proclamó campeón mundial de peso mediano del CMB, tras vencer al alemán Sebastián Zbik y en 2012 fue destronado ante Sergio "Maravilla" Martínez.