Julio César Chávez Jr regala útiles escolares y pide a los que lo critican que hagan lo mismo

Culiacán.- Este lunes comenzaron a circular algunas imágenes en las redes sociales de Julio César Chávez Jr en donde se veía que gente parte su staff visitaron algunas colonias de la ciudad de Culiacán para entregar paquetes de útiles escolares para que los niños no tengan inconveniente en sus estudios n este regreso a clases.

A través de un video publicado en sus historia de Instagram el boxeado dio a conocer que la mejor noticia que había recibido en el día era que pudo lograr que su primo Ramses Chávez se hiciera cargo de la entrega de los útiles en algunas colonias de su natal Culiacán.

Luego de algunas entregas las mismas imágenes fueron compartidas en las redes del "Hijo de la Leyenda" y se dieron a conocer las colonias que recibieron la visita del staff del Junior. De acuerdo con las publicaciones las colonias beneficiadas fueron López Mateos, Rincón del Parque y Felipe Ángeles.

Con el mensaje "¡Quédate en casa y cuídate! JC Chávez Jr te apoya en tu regreso a clase", los paquetes de útiles con lo básico e indispensable para la labor dentro de una escuela pero ahora en casa fueron entregados.

Lo que más me emocionó hoy fue que después de un mes de estarle rogando a mi primo (Ramses), de lo útiles escolares de los niños, se cumplió eso fue lo más importante del día de hoy", comentó.

No es la primera vez que sale en sus redes sociales mostrando su ayuda, en meses atrás cuando la pandemia de coronavirus apenas iniciaba se le vio donando a las familias que necesitaran ayuda con alimentos, de igual forma se les envió una despensa con el ya conocido mensaje de Julio César Chávez Jr algo que impactó de buena manera en sus seguidores que muchos otros se sumaron.

Pero también aprovechó esta ocasión para pedirle a todos los que tienen el tiempo de criticarlo que se sumen a la ayuda para que más niños pueda tener sus útiles este regreso a clases.

Y ojalá como me critican, los memes y lo que digo mucha gente me siga la onda y regale útiles escolares ahorita que van a volver a la escuela, mucha gente no tiene", finalizó Chávez Jr.