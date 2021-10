Julio César Chávez Jr responde a Jake Paul y asegura que hasta en tacones lo puede vencer

México.- Julio César Chávez Jr tras reaparecer en las redes sociales luego de una larga pausa lo ha hecho más valiente y es que recientemente le respondió al youtuber Jake Paul quien le rechazó una pelea por considerar que el mexicano no representa ningún reto y que no le gusta pelear con perdedores.

Ante esas palabras Chávez Jr utilizó su cuenta de Twitter para darle una respuesta seria y fuerte para demostrar que miedo no tiene y que si hay es otra la persona la que lo siente, y por si eso fuera poco tambien le aseguró que hasta con los tacones que tanta burla le ocasionaron lo podría vencer además de recordarle que ni siquiera es boxeador.

"¡El miedo no anda en burro! Así decimos los mexicanos. Cuando aprendas a boxear Jake Paul me dices. Yo creo que no me ganas ni poniéndome tacones, no me interesa pelear con alguien que no sabe boxear", fueron las palabras de Julio César Chávez que desató la polémica en redes ya que consiguió quien lo apoyara mientras que otra parte se le fueron en contra.

Leer más: Liga MX: ¡Me salió mago! Nahuel Guzmán deja impresionados a todos con su truco de magia

Julio César Chávez ha estado buscando una pelea así de mediática desde hace algunos años, luego de que cayó ante Daniel Jacobs por una lesión en la nariz, luego ha tenido otras peleas que todas las ha perdido y por una gran diferencia lo que ha hecho que solo gane mala fama al momento de pactar un combate que valga la pena.

Julio César Chávez Jr responde al youtuber por rechazar su pelea | Foto: Captura

Jake Paul era el rival perfecto para él, luego del rechazo de Saúl "Canelo" Álvarez, pero tampoco lo ha podido lograr y luego de estas declaraciones posiblemente no lo va a tener como rival. El youtuber ha dejado claro que su estilo de rivales es igual que los que busca Julio, muy mediáticos como pasó con Floyd Mayweather y lo que buscada con Canelo que tampoco se ha cerrado.

La última palea de Julio César Chávez la tuvo en una función junto a su hermano Omar y su papá en Guadalajara cuando cayó una vez más ante el brasileño Anderson Silva, desde entonces ya no se le había visto siquiera en un ring entrenando.

Luego por problemas familiares con su divorcio, eso sin contar que fue ingresado a una clínica de rehabilitación y apenas hace unos días salió para retomar su vida normal.