Julio César Chávez Jr revela cuándo le gustaría colgar los guantes

México.- Aunque pocas veces lo vemos sobre el ring Julio César Chávez Jr no para de ser noticia, en esta ocasión dio la nota grande al revelar cuándo le gustaría retirarse del boxeo profesional.

En palabras dichas a Fino Boxing, el hijo de la leyenda confesó que no quisiera dejar de pelear en el corto plazo, como muchas personas insinuaron tras su última pelea; incluso, dijo qué busca una importante meta antes de colgar los guantes.

Si crees que habla de títulos mundiales o número de peleas ganadas estás equivocado, Julio César Chávez Jr tiene el deseo de llegar a las cien peleas profesionales en lo que resta de carrera.

Se ve complicado, ya que a sus 35 años de edad acumula solo 60 combates, para llegar a la cifra de las cien seria necesario que suba al ring de box casi 9 veces por año durante los siguientes 5.

Para lograr su objetivo, el hijo de Julio César Chávez González aceptó que tendría que pelear en varias ocasiones por año, incluso, dijo que lo haría gratis de ser necesario.

"No estoy desanimado, no lo voy a hacer. Hasta que decida no boxear más, hasta que llegue ese día, no me voy a retirar. Quiero llegar a 100 peleas, será difícil, tendría que pelear varias veces al año, incluso gratis", comentó.

