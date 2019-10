Julio César Chávez Jr usa camisa del Chapo Guzmán

Julio César Chávez Jr hace unos días presumió su Lamborghini Aventador en su cuenta de Instagram, ahora volvió a postear unas fotografías donde se le ve disfrutando a su familia, acompañado nuevamente de su lujoso auto y con un detalle que sorprende a muchos, el Junior portaba la camisa con la que fue visto al 'Chapo' Guzmán.

"Disfrutando otro día más de vida con mi familia. Cuando tengo tiempo lo otro puro enfrentar y cuidarme para el 20 de diciembre, las Vegas no tengo palabras pues ya no valen por eso mejor acción. Todos saben donde estoy y que hago a que me dedico arriba del ring todo puede pasar que Dios los cuide" se puede leer en la publicación del púgil mexicano.

La camisa que portaba fue la misma que usó Joaquín 'Chapo' Guzmán cuando fue entrevistado por Sean Penn, la famosa camisa con rayas azules y grises con arabescos negros, presentada por la marca 'Barabas' en Los Ángeles. Tiene un costo de 128 dolares, unos 2,442.00 pesos mexicanos.

Chapo/Chávez | Cortesía/IG JC Chávez Jr

Chávez Jr, peleará este próximo 20 de diciembre ante Daniel Jacobs, el combate será en la categoría de 168 libras, el mexicano prepara los últimos detalles para la pelea pues quien resulte ganador se llevará una gran cantidad de dinero.