Julio César Chávez Jr y Poncho de Nigris se retan a golpes (Video)

El hijo de la leyenda no deja de dar de que hablar y es que ahora se ha ido de lleno al reto de los golpes ante Poncho de Nigris. En un primer video publicado por el conductor de Multimedios donde se le veia retando airadamente el boxeador a subirse a un ring en pelea de exhibición, video que Chávez Jr no dudo en responder para dejarle en claro que no tendría compasión de él.

"Julio César Chávez Jr, admiro a tu jefe pero se me hace que si te ando dando unos put... o qué, tres rounds de exhibición, ponle fecha no se si llegas a dar el peso eh, pura raya papá, ya está cerrado donde quieras", dijo de Nigris en su video.

Julio César Chávez Jr y Poncho de Nigris se retan a golpes 1

Esto claramente no se quería así y solo unos minutos después Julio César Chávez Jr le respondió con un contundente mensaje advirtiendo de que no tendría compasión de él.

"Ey De Nigris, te voy a pegar unos ching... te voy a pegar unos put.. wey, yo no soy el Travieso así de malo, te voy a pegar unos ching... ni el Omar Chaparro tampoco, yo si te voy a pegar unos ching... de verdad "

Julio César Chávez Jr y Poncho de Nigris se retan a golpes2

No se sabe si realmente se verán las caras arriba de un cuadrilátero pero con este tipo de personajes todo podría suceder, recordemos que tanto Chávez Jr como de Nigris son dos personas que les gusta llamar la atención, el conductor de Multimedios en Monterrey se ha ganado una fama de ser aventado ante las situaciones mientras que con el boxeador nos ha quedado claro que todo puede suceder.