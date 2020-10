Julio César Chávez Jr y el Chango 0 Te piden dinero en camiones y pelean en las calles de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Como parte de su preparación para su nueva pelea que según Julio César Chávez Jr será en el mes de noviembre en Culiacán, el hijo de la leyenda de ha dejado ver en la capital sinaloense. Ahora salió a las calles junto a la mascota de los Tomateros de Culiacán el Chango 0 Te para alterar un poco el orden a los culichis.

A través de las historias de Instagram del boxeador se puede apreciar que se encuentra junto al divertido personaje ya identificado en Culiacán como el Chango 0 Te caminando por el centro de la ciudad, además de detenerse a tomar fotografías con las personas que se acercan. Todo parece indicar que la reunión de estos dos personajes es por una entrevista.

El Chango 0 Te se ve conduciendo un pequeño auto en donde va junto a Chávez Jr, refiriéndose a que le sacará toda la información lo que da a entender de que será una charla un poco diferente a las que está acostumbrado.

En otros clips ambos subieron a los camiones de la ciudad para cantar y pedir dinero a los usuarios que incrédulos de que fuera Julio César Chávez quien les pidiera con su propia mano una moneda. El alboroto fue tanto que otras personas han comenzado a detener el transito en las calles del centro para tener ya sea una fotografía con el boxeador como también para grabar lo que se está haciendo.

Además el mismo Julio compartió un pequeño clip en donde se ve que se puso lo guantes ante el Chango y en plena calle se fueron a los golpes como parte del espectáculo.

Hasta el momento no se sabe cuándo estrá disponible lo que estos dos personajes hayan logrado rescatar de sus locuras por las calles de la ciudad. Lo que si es verdad es que se habrían divertido al momento de hacerlo.

Recientemente Chávez Jr habló de sus ganas de siempre querer ganar, llamándola hambre de triunfo, y que estas han crecido luego de las múltiples críticas que ha recibido derivadas de sus dos últimas peleas en las que cayó ante Daniel Jacobs y Mario Cázares.

"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción. Y todo eso me dio el hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que siempre no me han ayudado, siempre, como la última decisión".

Julio César Chávez Jr anunció recientemente una nueva pelea para el mes de noviembre, es por eso que ahora se le ve en la ciudad de Culiacán en donde tendrá su preparación, según sus palabras para acostumbrarse al calor y las condiciones de la ciudad.