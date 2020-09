Julio César Chávez Jr. admite que no le gusta hacer dietas

Los boxeadores profesionales tienen que llevar una disciplina en todos los aspectos antes de subir al ring y la alimentación es uno de los factores muy importantes, aunque no a todos les gusta cuidar lo que comen.

Uno de esos casos es el sinaloense Julio César Chávez Jr., excampeón mundial de peso mediano del CMB y quien se prepara para enfrentar a su paisano Mario Cázares, en la función del próximo 25 de septiembre en Tijuana, donde su padre Julio César Chávez sostendrá una pelea de exhibicion ante Jorge 'El Travieso' Arce.

A través de una sus historias de Instagram, el Junior dijo: "no me gusta hacer dietas y aunque sepa, no las hago bien, es la realidad, se que como se hace, pero no la hago".

En anteriores compromisos, a Chávez Carrasco le ha costado mucho trabajo marcar el peso

En su pasada pelea que perdió ante el estadounidense Daniel Jacobs, el de Culiacán reconoció que no llevó una adecuada preparación fisica.

Asimismo en una ocasión fue sancionado tras dar positivo de furosemida, una sustancia que en el boxeo profesional está prohibida y se le conoce como diurético.

Actuamente, Chávez Carrasco se encuentra entrenando en Estados Unidos, con la ayuda de Jorge Capetillo.