Julio César Chávez Jr. afirma que "siguen con el bullyng hacia mi persona"

El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr.. utilizó las redes sociales para defenderse de las criticas que ha recibido, tras el triunfo que logró por nocaut técnico ante el ecuatoriano Jeyson Minda, el pasado viernes 27 de noviembre en la ciudad de Culiacán.

El "Junior se impuso en cuatro rounds sobre el Minda, que le permitió retomar el sendero del triunfo, después de dos derrotas consecutivas que tuvo ante Daniel Jacobs, en diciembre de 2019 y frente a Mario Cázares, en septiembre pasado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Siguen con el bullying un a mi persona ! Quien sea se puede dar cuenta de la diferencia de hace 2 años al día de mi última pelea creo que todos pueden verlo", escribó Chávez Carrasco en su cuenta de Instagram que acompañó de un video.

"Y se me hace una falta de respeto para mis hijas y hijos que se murmure cosas solamente por que boxeo de manera independiente y quieren aprovechar las circunstancias ! No se vale por qué acabo de boxear reducir golpes y aparte que te levanten falsos por conveniencia ! No ay quien no se puede dar cuenta no creen?", dijo el ex monarca mundial.

En el video se expresa asi, con una actitud extraña: "Son como una o las dos. Tengo mucha energía.Tenía muchas ganas de pelear.. Así me pasa cuando estoy listo. No tengo insomio, no tengo ansiedad, no tengo nada, me siento listo, con condición, voy a ganar y estoy contento así que, no hay nada más. ¿que si estoy loco?, sí estoy loco, voy a noquear a Angulo, lo voy a noquear al 'Perro' (Angulo)".

A unas horas de haberlo subido a la red social, JC Jr. borró el video ya citado.

Un usuario de Intagram, le dice al "Junior": "Mejor ponga un negocio viejo ya retirese por su bien viejito".

"Tú sigue adelante campeón ? Si te critican es que estás haciendo algo bueno. Y la gente que critica es la que no tiene nada . Bendiciones pa?" le señala uno de sus seguidores.

"Échale ganas Jr que le valga lo que digan tu sigue a delante?", fue otro de los mensajes que recibió en su post Julio César Chávez Jr.

Este viernes volvió a publicar otro mensaje en Instagram, también en torno a las críticas en su contra.

"No puede ser que todo el mundo se dé cuenta! tengo una fisura en la costilla la nariz se está recuperando! No es para decir que si estoy bien ! que si dormí algo lque dije que no dije yo no me meto con nadie y lo único que hago es decir la verdad y están molestos por qué subí al ring y les cumplí ! Primera vez en 8 años que boxeo 3 veces en un año creo que con eso está más que comprobado", dijo Chávez Carrasco.

"Dicen que me faltó, que si los tacones, que las pendejadas ! Tenía razón en seguir o no con el instagram? Quien estaba bien ? Desgraciadamente para muchos me quieren ustedes por qué soy así pero np compito con nadie pero gane ! Todo lo@que dije de la pelea pasada !".

"De lo qué pasó de lo del rival que una hora antes ! Por qué si yo no peleaba que fue gracias a Dios! Iván a perder la crediticia de mis palabras ! Ya saben quienes! en Culiacán volveré en enero a boxear , gracias a todos los sinaloenses pude boxear !", agregó el hijo de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez.

Con la victoria que consiguió ante Jeyson Minda, el "Junior" mejoró su récord como boxeador profesional en 52 peleas ganadas incluyendo 34 nocauts, a cambio de 5 derrotas y un empate. Por su parte Jeyson Minda , de Quito, Ecuador, deja su marca en 14-3-1 y 8 triunfos por la vía del cloroformo.

Poco más de 15 meses tuvieron que transcurrir para que Chávez Carrasco volviera a saborear las mieles de la victoria. El peleador sinaloense de 34 años de edad, no ganaba desde el 10 de agosto de 2019, cuando noqueó en el mismo primer round a Evert Bravo