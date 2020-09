Julio César Chávez Jr. arremete contra 'El Canelo' Álvarez

El excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., quien se prepara retornar al ring ante Mario Cázares el próximi 25 de septiembre, lanzó duras criticas contra el jalisciense Saúl 'El Canelo' Álvarez, a quien considera un peleador falso y sobrevalorado.

El "Junior" se prepara para sostener su primera del año, luego de que en diciembre perdió por decisión técnica ante el estadounidense Daniel Jacobs, en Phoenix, Arizona. Lo hará en la misma función donde su padre Julio César Chávez protagonizará la trilogía con el mochitense Jorge 'El Travieso' Arce, en duelo de exhibición entre excampeones mundiales.

En declaraciones al periodista Miguel Gurwitz, Chávez Carrasco volvió a arremeter contra 'El Canelo', a quien muchos especialistas califican como uno de los mejores peleadores del mundo.

El “Hijo de la Leyenda” considerá que Saúl Álvarez, con quien perdió en 2017, no ha triunfado con claridad sus peleas más recientes, aún cuando el resultado haya sido a su favor.

“‘Canelo’ es un boxeador bueno, pero en estos tiempos, es uno sumamente sobrevalorado. Para mí y para muchos, de sus últimas 10 peleas, ha tenido ventaja en el peso", dijo Chávez Jr.

"En las dos con Golovkin empató y perdió (el kazajo)… Con (Miguel) Cotto pudo ser empate y conmigo hicieron trampa en el peso. Al pesarme a las nueve horas y no comer hasta la una de la tarde, algo que nunca en la historia se ha visto”, refirió el pugilista de Culiacán.

El exmonarca mundial dijo sentirse en buenas condicione físicas y con una mejor disciplina e incluso piensa que de darse una revancha ante 'El Canelo' y con una mejor preparación, le puede ganar.

"La primera estuvo muy aburrida y se notó lo que estoy diciendo. Mi enfoque en ese momento no estaba en el boxeo. Me preparé, pero no con la convicción de querer ser el mejor del mundo", recordó.

Pero Chávez Jr. no cree que pueda darse una revancha contra Álvarez, ya que el tapatío no suele agarrar los combates en igualdad de condiciones que sus rivales y es por eso que sale ganador.

"No va a tomar una pelea en igualdad de circunstancias que las de su rival. Mucho menos a mí que soy su rival personal. Él es completamente falso, todo mentira, creado por Óscar de la Hoya”, comentó JC Chávez Jr.