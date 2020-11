Julio César Chávez Jr. está mintiendo, afirma Nicolás Masseroni, quien se defiende

El argentino Nicolás Masseroni se defendió de la acusación del ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr., quién lo llamó irresponsable por no poder cumplir con la pelea que tenían acordada para este viernes 27 de noviembre en Culiacán, Sinaloa. El "Bam Bam" dijo que el sinaloense está mintiendo.

Mediante su cuenta de Instagram, Masseroni (19-1) dio la cara y explicó las razones por las cuales no se pudo concretar el enfrentamiento.

Este domingo, el equipo de Chávez Carrasco dio a conocer que el nuevo rival del peleador sinaloense será el ecuatoriano Jeyson Minda, quien toma el lugar de Masseroni.

Asimismo la fecha de la contienda no cambia, así que la función será este viernes en el Polideportivo "Juan S. Millán" del parque Revolución y todas las peleas serán transmitidas a través del portal SalaEstelar.com.

Por tal motivo, el boxeador le mandó este mensaje al "Junior", para aclarar la situación y que los aficionados se enteren de que sucede.

"Yo trate de cuidar tu imagen a pesar de que esta bastante lastimada, pero viendo que estás mintiendo y que me decís irresponsable, una acusación totalmente falsa, me obligas a defenderme. Paso a contar que todo lo que se realizó fue con extrema desprolijidad y falta de profesionalismo", dijo Masseroni, de 28 años de edad.

"Desde el peso pactado, que quisiste modificar todo el tiempo, hasta la cantidad de rounds, que terminaste modificando, todo fue un desastre. Por consecuencia la palabra de Chávez Jr para mi no vale nada. No me creerían lo que tuvimos que luchar para la negociación, jamás nos pasó algo así en nuestras vidas", explicó.

Masseroni mencionó que: "Lo único que puedo pensar es que me tuviste miedo todo el tiempo. Diste muchas vueltas. Muchas. Quiero aclarar públicamente que siempre estuve cerca del peso que se pactó que era 83KG y eso jamás fue un problema. Incluso el que está fuera de categoría sos vos que vas a pelear con un pesado. Jajaja".

El pugilista argentino dijo que mandó videos a Julio César Chávez de cómo iba poniendoese en peso para que él y su equipo estuvieran tranquilos. "Pero querías que yo bajara y vos subir en el peso que te guste. Insólito".

Masseroni reveló que el contrato firmado por el "Junior" y los pasajes en ningún momento los había recibido y eso apenas ocurrió el pasado sábado. "Luego de nuestro enojo decidieron mandarlo, pero con una modificación con respecto a los pasajes que fue la gota que derramó el vaso", refirió..

Mencionó que todo fue una continua batalla, que tuvo la finalidad de intentar desestabilizarlo psicológicamente, "cosa que no pudieron lograr, ni lograran. Interpretó que necesitas más tiempo y que queres hacer las cosas más seriamente, de ser así, si se hacen las cosas bien, yo estoy, siempre estoy".

"Yo se que es una oportunidad gigante, pero primero está mi honor y mi dignidad", externó el peleador de Buenos Aires.

"Quiero que sepas que yo jamás me voy a ir a tirar en la lona a un ring, yo voy a pelear, me ganes o te gane, voy a ir a pelear, no sé en qué condiciones va a estar este peleador de Ecuador que llevas en mi reemplazo.

Masseroni también le hizo saber esto a Chávez Carrasco:

"Solo te digo que cuando quieras PELEAR, estoy listo. Pero sin vueltas, sin mentiras, sin manejos sucios, pelear como dos hombres que aman este deporte tan noble como es el Boxeo, sin miedos de por medio. Te veo pronto, no te asustes, soy solo un muchacho desconocido de Argentina".