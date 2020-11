Julio César Chávez Jr. habla de cómo es actualmente la relación con su papá

Culiacán, Sinaloa.- El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. no niega que ha tenido algunas diferencias y discusiones con su papá, la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, pero afirma que de cualquier manera siempre ha tenido el apoyo de él en las buenas y en las malas.

Y es que para el "Junior", además de ser una motivación especial, no ha sido nada facil cargar con el peso del nombre y el apellido de su padre quien fue campeón en tres divisiones diferentes (superpluma, ligero y superligero), por las comparaciones que siempre hacen los aficinados de este deporte.

Chávez Carrasco se prepara en el gimnasio de su familia con miras al combate que protagonizará contra el argentino Nicolás Masseroni (19-1) el próximo viernes 27 de noviembre en el Polideportivo "Juan S. Millán" del parque Revolución, donde el sinaloense buscará cortar una racha de dos derrotas en fila.

El peleador sinaloense de 34 años de edad, habló de cómo es actualmente la relación con su padre, quien en su momento fue distinguido como el mejor boxeador Libra por Libra del mundo.

"Mi papá siempre está al pendiente de mí, pero... él es mi papá, tiene su forma de ser, todos los que tienen papá, saben que a veces batallamos con los papás, todo que lo quieras, pero lo quiero mucho, es mi papá, siempre lo he escuchado, lo voy a escuchar", externó Chávez Carrasco.

Julio César Chávez ha sido crítico cuando le han preguntado sobre el desempeño de sus hijos Julio y Omar; ha acepatado que sufre y se preocupa cuando suben al ring, pero también sale en defensa de ellos cuando los agreden verbalmante.

"Para mí es el mejor boxeador que ha dado México, es un ejemplo, de vida, como persona. Estoy muy urgulloso de él y no pasa nada. Creo que al final de cuentas tengo que enfocarme y entrenar yo", dijo JC Jr.

El "Junior" se ha mantenido entrenando en Culiacán, luego de la derrota que sufrió en septiembre pasado ante Mario Cázares.

El ex campeón mundial "tronó" contra la Comisión de Boxeo de Tijuana, porque a su juicio no debieron detener la pelea por el corte que tuvo en el parpado de un ojo, además de quejarse que Cázares no peleó limpio, por los amarres y cabezazos que dio.