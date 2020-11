Julio César Chávez Jr. hace entrenamiento de playa con miras a pelea ante Masseroni

El ex campeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. estuvo recientemente en Mazatlán, donde tuvo unas sesiones de entrenamiento de playa, como parte de su preparación con miras combate que protagonizará contra el argentino Nicolás Masseroni, el próximo sábado 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La batalla entre Chávez Jr. y Masseroni se efectuará en el gimnasio que el sinaloense está construyendo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de la capital de Sinaloa y el evento será transmitido vía streaming en pago por evento por medio de Sala Estelar.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de la leyenda Julio César Chávez compartió en sus historias, unos clips, donde se le ve corriendo en la arena, a la orilla de la playa, un ejercicio que sirve para la resistencia en las piernas.

En Culiacán, el "Junior" lleva a cabo sus entrenamientos en el gimnasio de la familia Chávez que se ubica en la colonia El Palmito, apoyado por su equipo de trabajo, con su tío Rodolfo Chávez, el preparador físico Vladimir Baldenebro, el ex contendiente del campeonato mundial de peso minimosca Jesús "Azul" Iribe y el experimentado peleador Juan Carlos "Acorazado" Parra.

Chávez Carrasco ha tenido sesiones de sparring con Parra, quien ha probado el poder de los puños del ex monarca mundial que busca regresar a los primeros planes para tener otra oportunidad de disputar un campeonato del mundo.

El "Junior" ha afirmado que esta pelea representará un gran reto debido a que el boxeador argentino lleva 19 combates ganados, todas por la vía del nocaut y solo una derrota, pero aseguró que no tiene miedo a este oponente.

Indicó que Masseroni "estaba en sobrepeso y quería en otras libras, pero parecer ser que él va a seguir siendo el rival, el argentino. Será una pelea muy buena".

"Trae hambre y está en su mejor momento, pero quizá mi experiencia ayudará (...) Necesito ganar, verme bien y es crucial porque cada pelea es la más importante", comentó Chávez Carrasco, quien ha perdido sus dos últimos combates, el más reciente ante Mario Cázares, el 25 de septiembre pasado en Tijuana..

"Estoy listo para pelear el 21, las 2 derrotas que tuve no fue que perdí, me querían no sé, perjudicar pero yo puedo pelear 12 rounds y el pasado no me representa (...) Si hubiera sentido que me ganaron hubiera pensado en ya no boxear", dijo el sinaloense en una reciente entrevista.

RIVALES

Nicolás Masseroni es un peleador de 28 años de edad, quien nació en Buenos Aires, Argentina y que en 2014 hizo su debut en el boxeo profesional. Tiene récord de 19 combates ganados y una sola derrota.

Julio César Chávez Jr., de 34 años de edad, tiene récord de 57 peleas en una carrera de 17 años en el pugilismo rentado, con 51 victorias, incluyendo 33 nocauts, a cambio de cinco derrotas y un empate.