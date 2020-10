Julio César Chávez Jr. no tendrá un rival fácil, afirma entrenador

Culiaán, Sinaloa.- El argentino Nicolás Ezequiel Masseroni no será un rival fácil para el excampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. en su pelea que sostendrán el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Culiacán, consideró Rodolfo Chávez González, tío y entrenador del pugilista sinaloense.

Dicha contienda se realizará en el gimnasio que el "Junior" está construyendo en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas comerciales más importantes de la capital de Sinaloa y el evento será transmitido vía streaming por medio de Sala Estelar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Masseroni es un rival fuerte, está joven y creo que puede darle una buena pelea a Julio, quien se está preparando muy bien para sacar la victoria, ya que sus planes son disputar de nuevo un campeonato mundial el próximo año", externó Rodolfo Chávez, hermano de la Leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez.

"Es una prueba para el 'Junior', los peleadores argentinos siempre han mostrado muy buena combatitividad, así es una pelea, donde Julio tiene que llegar muy bien preparado, porque no hay rival chico, no debe uno confiarse, siempre hay que estar muy concentrados", externó el entrenador, quien dirige también a otros elementos en el gimnasio "Mr. Knock Out".

En los últimos años han destacado boxeadores argentinos a nivel mundial como Marcos "Chino" Maidana, quien dio una gran pelea contra Floyd Mayweather Jr., y otro ejemplo es Sergio "Maravilla" Martínez, quien fue quien le arrebató el campeonato mundial de peso medio a Julio César Chávez Jr., el 15 de septiembre de 2012 en Las Vegas.

Nicolás Masseroni apodado "Bam Bam" es un peleador de 28 años de edad, quien nació en Buenos Aires, Argentina y que en 2014 hizo su debut en el boxeo profesional. Tiene récord de 19 combates ganados y una sola derrota.

Masseroni ha disputado sus últimas cinco peleas en terrotorio mexicano. En su más reciente contienda, el sudamericano se impuso por nocaut sobre Eduardo Herrera, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Por su parte, Chávez Jr., de 34 años de edad, trata de cortar una racha de dos derrotas que sufrió ante el estadounidense Daniel Jacobs, en diciempre pasado en Phoenix y frente al culiacanense Mario Cázares, el 25 de septiembre del año en curso, en ambos casos por decisión técnica.

El ex campeón mundial no tuvo descanso, ya después de la pelea en Tijuana regresó a Cuiliacán para concentrarse en los entrenamientos con miras a su siguiente combate, que sería en peso semicompleto o supermedio