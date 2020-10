Julio César Chávez Jr. quiere enfrentar al kazajo Gennady Golovkin en 2021

El excampeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez Jr., quien ha perdido dos de sus últimas tres peleas, dijo que ya no le quita el sueño volver a disputar un campeonato del mundo y que el próximo año le gustaría enfrentar al kazajo Gennady Golovkin.

Chávez Carrasco, quien el pasado 25 de septiembre en Tijuana, fue derrotado por decisión técnica ante Mario Cázares, ambos de Culiacán, en un combate que el referi detuvo en el sexto round, ya que el "Junior" presentaba un feo corte en el párpado del ojo izquierdo, provocado por un choque accidental de cabezas.

El hijo mayor de la Leyenda del Boxeo mexicano Julio César Chávez, ex triple campeón mundial, regresó a Culiacán, donde ya empezó a hacer su preparación con miras a su próxima pelea que será el 21 de noviembre del año en curso en la capital sinaloense.

"Pienso que una pelea buena, que se ha dado, para el otro año, sería contra Gennady Golovkin, pienso que sería una buena pelea. A los dos nos seviría mucho, esperemos que se pueda dar", dijo el exmonarca mundial al DEBATE.

Golovkin, también apodado "GGG", tiene 38 años de edad, es el actual campeón mundial de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la IBO (International Boxing Organization), títulos que reconquistó tras vencer por decisión unánime a Sergiy Derevyanchenko, el 5 de octubre de 2019 en el Madison Square Garden, de Nueva York.

La única derrota en la carrera profesional de Gennady, fue ante el mexicano Saúl 'El Canelo' Álvarez, el 15 de septiembre de 2018, en una revancha después de que ambos empataron en 2017 en Las Vegas.

Indicó que este año planea sostener en México, uno o dos combates más, antes de protagonizar una pelea de mayor importancia.

"Quiero ser el mejor, quiero seguir trabajando hasta mi tope, lo que queda de carrera, me siento muy bien, me siento maduro, me siento joven, no me siento golpeado", externó Chávez Carrasco, de 34 años de edad.

Quiere pelear con los mejores

Agregó que: "Voy a echarle muchas ganas y lo que venga, no te puedo decir un título, quiero ser campeón del mundo, ya fuí. Los títulos también están para la jodida, la verdad, quien sea puede boxear por un título, hay muchos campeonatos".

"Vamos a buscar boxear con los mejores, si son campeones del mundo, los mejores boxeadores, vamos a enfrentarlos y si no son campeones, también vamos a enfrentarlos, porque lo que quiere la gente es verme con rivales, de nombre", declaró el "Junior", quien para su pelea ante Mario Cázares se estuvo preparando en Los Ángeles, California.

Lleva 17 años en el boxeo profesional

En Tijuana, Julio César Chávez Jr. buscaba retomar la senda de la victoria, después de haber perdido en diciembre pasado ante el estadounidense Daniel Jacobs, en Phoenix, Arizona. En esa contienda, el sinaloense ya no pudo continuar después de cinco rounds y la victoria se la llevó Jacobs por decisión técnica.

Chávez Carrasco, tiene récord de 51-5-1, con 33 nocauts aplicados.

En 2003 tuvo su debut profesional y en junio de 2011 en Los Ángeles, California, se convirtió en el primer mexicano en proclamarse campeón mundial de peso mediano al vencer por decisión mayoritaria al alemán Sebastian Zbik. Esa noche, el "Junior" conquistó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).