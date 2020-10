Julio César Chávez Jr. responde ante las criticas de Eddy Reynoso

El exacampeón mundial de peso mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. habló sobre las criticas que hizo el entrenador Eddy Reynoso, sobre la pelea que protagonizó contra Mario Cázares, el pasado viernes 25 de septiembre en Tijuana.

"Dijo el entrenador del Canelo (Saúl Álvarez), Eddy Reynoso que había sido una de mis peores actuaciones y que el rival fue sucio. Bueno, sí, esta bien, tiene razón, yo no digo que no diga la verdad, porque estoy fuera de distancia, todavía me faltan más peleas, ahí va, pero es imposible lucir o verse bien ante un boxeador que no viene a pelear", dijo Chávez Carrasco.

Indicó que su rival lo único que quería era tener cinco minutos de fama e instistió que la decisión de los jueces no estuvo apegada a lo que realmente sucedió en el ring.

JC Chávez Jr. perdió por decisión téncnica, después de que la pelea se detuvo en el sexto round, por un peligroso corte que presentaba en el hijo de la Leyenda Julio César Chávez, en el párpado del ojo izquierdo y se fueron a las tarjetas.

"Imaginense, para ir a Tijuana, supuestamente vengo siendo local, vas en contra de todo, supuestamente. Un cochinero la verdad, para mí, eso es antideportivo", comentó el "Junior".

"Entre los que dieron la decisión y el rival no se hizo uno, los dos supuestamente quedaron bien, pero es obvio lo que sucedió, que bueno que sucedió para que todos lo vean, se pelearon para ver quien quedaba como el heroe y así lo hicieron", externó.

Indicó que la gente nunca se da cuenta cuando pasan esas cosas hacia él y que en realidad muchas porsonas piensan que lo merece.

"Demostraron (los jueces) que están haciendo las cosas de forma parciales, están tomando decisiones malas, pienso que la decisión fue super mala".

"Para mí, fue una decisón muy estupida, porque si yo peleó cinco rounds y en esos rounds pego los mejores golpes, le quitan un punto al oponente, la pelea la paran y se va a decisión. Osea, si no he perdido ningún round y aparte le quitaron un punto al rival ¿cómo puedo haber perdido? ¿por puntos? Es imposible.

Asimismo externó que: "El cabezazo que me pegaron en la oreja, me borró el 'tape', fue feo, fue en el puro oido".

Chávez Carrasco dijo que como boxeador cumplió con todo y peleó limpio. "Jamás hice un foul, todo; entonces los dos, el rival y la comisión estaban iguales, estaban aprovechando su tiempo de fama", refirió el excampeón mundial.