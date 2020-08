Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares no se ponen de acuerdo en el peso

Durante una videconferencia organizada este viernes por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se armó la polémica sobre el peso que será el combate entre los sinaloenses Julio César Chávez Jr. y Mario Abel Cázares que está previsto para realizarse el próximo 25 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La contienda será el respaldo de la función donde el extriple campeón mundial Julio César Chávez padre, enfrentará por tercera ocasión en pelea de exhibición al mochitense y también exmonarca del mundo Jorge "Travieso" Arce.

La discusión entró porque Mario Cázares y su equipo quieren que el duelo ante Chávez Carrasco se realice en 173 (78.47 kilos) ó 172 libras, pero el excampeón mundial de peso mediano no estaría dispuesto a pelear en una división no menor a las 175 libras (semicompleto, 90.72 kilos), como dice su padre.

"De una vez se lo digo, Julio no va a pelear en 172 ó 173 libras, Julio va a pelear en 175 libras porque yo se que ese es el peso que va a dar y se va a sentir bien, con todo respeto si quiere Cázares, si no, no hay problema, buscamos otro peleador", afirmó JC Chávez padre.

La pelea será en 175 libras. Ya lo dijo @Jcchavez115.@jcchavezjr1 solamente pelearía por un título en menos.#ChavezJrCazares ��

pic.twitter.com/ZXadu9suGK — Aldair Miranda (@AldairMiranda) August 28, 2020

Agregó que su hijo podría pelear incluso en las 168 libras, pero solo se trata de una pelea más importante, como una de campeonato mundial.

"Julio va a pelear en 175 libras porque es una pelea de reaparición y creo que en ese peso se va a sentir mucho más fuerte", comentó el "César del Boxeo".

Al terminar la videoconferencia, EL DEBATE preguntó vía telefonica a Mario Cázares sobre el tema del peso, a lo cual respondio: "Vamos a ver estos días. Mi equipo va a llegar a un buen acuerdo con ellos. Yo me dedicaré a entrenar", externó el peleador culiacanense.

Cázares señaló que: "Me estoy arriesgando demasiado subir de 168 libras a 172 libras, y ellos (Chávez Jr. y su equipo), quieren más ventajas".