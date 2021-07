Julio César Chávez cumple 59 años y agradece el amor y cariño de todos sus seguidores

México.- Todo el país está de fiesta, Julio César Chávez está cumpliendo 59 años de edad. El máximo exponente del boxeo mexicano se encuentra preparado para celebrarlo a lo grande con familia y amigos que han estado desde el día 1 con él y por los momentos más complicados de su vida.

El "César del Boxeo" nació un 12 de julio de 1962, de 3 hijos que la familia Chávez González dio fue el que más pudo sobresalir y llegar a tocar el cielo y hoy 59 años más tarde desde aquel día que llegó a este mundo sigue siendo amado y muy querido por familiares y amigos pero principalmente por todos los fans que ha podido juntar desde su debut hasta el día de hoy.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Julio César Chávez ha sido discreto con la celebración de su cumpleaños pero gracias a una publicación en su cuenta de Facebook se pudo saber que lo hará con una gran comida con sus seres queridos. Del mismo modo agradeció todo lo bueno que ha recibido a lo largo de su vida y se mostró bastante contento por el regalo de tener a una afición fiel a él.

Leer más: El día que Julio César Chávez reveló su secretó para aguantar tantos golpes

"Quiero compartir con todos ustedes lo feliz que me encuentro en estos momentos en mi vida, siento que no puedo pedir mas a la vida, me encuentro rodeado de gente que me ama y que amo", dijo, Julio César Chávez.

Julio César Chávez llega a 59 años de edad en plenitud | Foto: Faceboo de JCC

Asimismo demostró todo su cariño por su actual esposa Myriam Escobar a quien le agradeció estar siempre para él y por todos los buenos momentos junto a ella. No se olvidó de hijos, hermanos, padres y hasta sus nietos que le han llegado a dar de nuevo un sentido a su vida.

"Gracias a todos por siempre hacerme sentir amado, gracias a mi esposa Myriam por siempre estar a mi lado en cada momento a mis hijos, a mi madre, hermanos a mis nietos maravillosos que me hacen mas feliz cada día, a mis amigos y y sobre todo a ustedes que por medio de las redes me acompañan y apoyan siempre", agregó el campeón mexicano.

Para finalizar su mensaje, Julio aseguró que el 59 no será el último que celebrará ya que sabe que serán muchos años más en este mundo al lado de todas las personas que ama y que lo hacen disfrutar su vida. "aun me faltan un chingo de años mas por disfrutar de esta vida tan hermosa que Dios me esta permitiendo vivir".

Alguna felicitaciones para el Gran campeón mexicano en las redes | Foto: Captura

Leer más: Copa Libertadores: Edwin Cardona se pierde los 8vos por irse de fiesta a Colombia

Por el momento se desconoce si Julio César Chávez hará alguna fiesta para celebrar su cumpleaños, lo que si es que estará en una comida familiar. Hay que recordar que en el 2020 tuvo uno de los más grandes regalos pues la Lotería Mexicana realizó un "cachito" con la imagen del boxeador mexicano en honor a sus 58 primaveras.

Ahora lo que Julio quiere es disfrutar enteramente de su familia, motivo por lo que ha renunciado al boxeo una vez más luego de que tuvo su última pelea contra el hijo de "Macho" Camacho en un combate de exhibición el pasado mes de junio.

Aprende el abecedario cumbia 420 con L-Gante en Instagram

Síguenos en