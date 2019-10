Julio César Chávez dice conocer a los hijos del Chapo Guzmán

Ciudad de México.- La máxima leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez estuvo de invitado al programa de Adela Micha, SAGA donde reconoció que conoce a los hijos de el Chapo Guzmán, pero decidió no abordar ese tema a fondo.

Ya saben que si lo conozco, conozco a todos, conozco a los muchachitos, pero no puedo opinar

En el programa también se encontraba el actor Roberto Palazuelos quien también opino de la situación que se vivió en días pasados en Culiacán. Para JC Chávez la decisión del presidente fue la adecuada pues cree que la familia es primero.

"Yo creo que lo que hizo el señor Presidente estuvo muy bien porque primero está el familia y los niños... no quiero meterme en esto porque no me conviene, porque yo se como está la cosa allá, es algo muy delicado"