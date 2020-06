Julio César Chávez dice que Mazatlán no es una sede futbolera y que va a sufrir

Mazatlán.- No a todos les ha convencido que el Puerto de Mazatlán tenga futbol de primera división de la Liga MX y para ejemple está el gran Julio César Chávez quien aseguró que una tierra como Mazatlán sufrirá al tener un equipo de futbol ya que ellos prefieren el beisbol, así mismo dijo que Culiacán era una mejor opción ya que ellos si gustan por el futbol.

El expúgil mexicano habló para entrevista con el Diario Esto y fue donde confesó que la llegada de un equipo de futbol a Mazatlán aun no le convence ya que piensa que no es sede para el futbol como una vez si lo fue Culiacán a donde fue varias ocasiones, principalmente cuando estuvo Diego Armando Maradona.

"En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte”, externó para Esto.

También lanzó un dardo para la afición de Culiacán, principalmente con los Dorados de Sinaloa donde según a su parecer, cuando estuvieron en primera el equipo solo llenaba cuando América y Chivas fueron, también del tiempo de Maradona donde metía un poco más de gente que en partidos sin él.

Sí, y aún así solamente se llenaba el estadio cuando jugaba el América o el Guadalajara, y no creas que estaba a reventar. Con lo de Maradona sí hubo un poquito más de audiencia", finalizó.

Entrenamiento de Dorados con Maradona al frente | Jam Media

Julio César Chávez ahora vive en Tijuana donde sigue cuidándose como a su familia de la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa el mundo. En sus historias y videos de Instagram la Leyenda comparte videos de sus entrenamientos acompañado de su hija Nicole, así como en solitario también.

