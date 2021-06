Julio César Chávez dirá adiós a peleas de exhibición ante Camacho Jr

Guadalajara, México.- Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos, tendrá este sábado su última pelea de exhibición ante el puertorriqueño Héctor Camacho Jr., hijo el ‘Macho’ Camacho desde el Estadio Jalisco en Guadalajara.

A sus 58 años, Julio César Chávez, excampeón mundial en tres divisiones diferentes, tuvo en años recientes varias peleas de exhibición con la intención de recaudar fondos para personas en precariedad, donde Jorge ‘Travieso’ Arce fue su principal rival y prometió que ésta será la última pelea.

Su rival cuenta con 41 años y es hijo del fallecido excampeón mundial Héctor ‘Macho’ Camacho, quien en 1992 no pudo arrebatar a Julio César Chávez el título súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Durante la presentación de la pelea realizada el pasado domingo Chávez y Camacho Junior se dieron varios empujones y el mexicano subrayó que se preparó para esta despedida como si se tratara de una pelea profesional.

Lo estoy haciendo como si fuera una pelea profesional, porque es mi última exhibición. Además, el hijo del ‘Macho’ va a querer lucirse. Sabemos que es una exhibición, pero a la hora del combate se va a notar como una pelea formal”, sentenció.

También en la presentación del combate, Héctor Camacho advirtió a Chávez que la pelea le pesará por su veteranía.

Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr. durante el pesaje previo a la pelea/EFE

“Usted piensa que es el mismo de antes, el que le ganó al 'Macho' Camacho y eso ya no se puede. Usted ya está viejito, ya no puede ser el mismo que antes era. Lo que hizo fue pasado, eso ya lo hizo, ahora no podrá”, aseveró Camacho.

Pesaje

Julio César Chávez, venció este viernes la báscula al cumplir con el pesaje pactado para su pelea de exhibición de este sábado con el puertorriqueño Héctor Camacho, hijo del fallecido ‘Macho’ Camacho.

Chávez pesó 143,3 libras (65 kilos) para la que ha prometido será su última pelea de exhibición en su carrera, mientras que su rival dio 145.5 libras (66 kilos).

Tengo 58 años, el mes que viene cumplo 59, ha sido complejo esta preparación para mí. Quiero regalarles al menos cuatro rounds, lógicamente con todo el respeto que se merecen es una exhibición peligrosa para mí por mi edad, por mi nariz, por lo que tengo, pero yo lo hago con mucho cariño”, dijo Chávez.

En su carrera, Chávez conquistó títulos mundiales en tres divisiones diferentes, superpluma, ligero y superligero, y se mantuvo invicto durante 90 peleas. Su récord profesional terminó en 107 victorias, 85 por nocaut, seis derrotas y dos empates.

Completarán la función que protagonizan JC Chávez y Héctor Camacho Jr los hijos de la leyenda mexicana, Julio César y Omar Chávez.

Chávez Jr. se medirá al brasileño Anderson Silva, ex campeón de peso medio de artes marciales mixtas, y Omar Chávez peleará ante Ramón “Inocente” Álvarez, hermano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el mejor boxeador libra por libra del momento.

En dicha función hará su debut en el boxeo profesional Johan Álvarez, 17 años, sobrino del “Canelo”, quien pelea en la división superpluma.

Julio César Chávez deja ver su lado más tierno con su nieto Julio

