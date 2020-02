Julio César Chávez distinguido como MR. Amigo

El extriple mundial de boxeo Julio César Chávez, fue reconocido como Mr. amigo 2019 – 2020, nombramiento con el cual será invitado de honor en las Fiestas del Charro, que se celebrarán en Brownsville, Texas y Matamoros, Tamaulipas.

En un anuncio que se realizó en la Ciudad de México, la Asociación Mr. Amigo, celebró la amplia trayectoria del deportista, quien, aseguró el presidente de dicha organización, Artemio Álvarez, fue una elección fácil.

Graciad a SRE por la ayuda para ser Mister Amigo. En conjunto con Brownsville Texas y Matamoros Tamaulipas. pic.twitter.com/AS4M8EJBFc — Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 10, 2020

“Con la trayectoria del campeón, fue sumamente fácil elegirlo, porque en su vida profesional y personal es un grande. Muchas gracias, Julio, y te esperamos en Brownsville, así como en Matamoros”, destacó Álvarez, quien en un principio tuvo que enfrentar la negativa de Chávez a aceptar el título.

“Me siento muy orgulloso de este reconocimiento. En San Antonio, Texas, me propuso ser Mr. Amigo, pero respondí inmediatamente que no. Me explicó cómo era la dinámica, duramos una hora platicando y hasta que ya me dio pena, acepté. Así como me la están pintando, tan bonito, ya me quiero ir a Brownsville y Matamoros”, compartió el boxeador durante su momento al micrófono.

Julio César Chávez y Mauricio Sulaimán durante el evento del MR. Amigo/AFP

Por su parte, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, destacó que Chávez “no se da cuenta de su grandeza, pero su legado vive y vivirá por siempre. Arriba del ring fue el mejor, abajo también quiere hacerlo, verlo limpio también es muy bueno”.