Julio César Chávez estuvo cerca de ser futbolista pero el boxeo ganó terreno

Tijuana.- Lo que hubiera sido, comentó Julio César Chávez ante los micrófonos luego de que se le preguntara si en algún momento de su vida pasó por su cabeza dedicarse a otra cosa que no fuera el boxeo y respondió que había muchas otras cosas pero que el box ni siquiera estaba en su mente.

En entrevista para ESPN knock Out, La Leyenda del Boxeo, recordó que durante su infancia nunca pasó por su cabeza dedicarse al boxeo, siempre tuvo la mente en deportes como el beisbol, voleibol incluso el futbol que se sabe que es uno de sus favoritos después del boxeo.

Me gustaba el futbol, el voleibol, el beisbol, lo que menos me gustaba era el boxeo, pero como mis hermanos eran peleadores me fui poniendo los guantes contra mis amigos. Creo que hubiese sido mejor futbolista que boxeador". dijo Chávez para ESPN.

Así fueron los inicios en el boxeo de @Jcchavez115 :

Lo oyeron de la voz del propio Chávez en el programa especial de #ESPNKnockOut El Show y pueden volver a oirlo en este #video https://t.co/cREdJ0JBMd — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 29, 2020

Según su relato no tenia la intención de dedicarse al box pero con el paso del tiempo vio como sus hermanos lo hacia y lo disfrutaban y fue cuando lo intentó, cuanta que al principio no era una buena idea ya que su mamá le pedía que considerara todo pues no quiera que lo golpearan como a sus hermanos.

Mis inicios en el boxeo fueron complicados, porque mi madre no quería que yo peleara, mis hermanos ya lo hacían y llegaban a la casa muy golpeados, entonces ella se preocupaba mucho, quería que yo estudiara"

Con el paso del tiempo encontró en el box un lugar seguro donde destacó como el mejor púgil en la historia de México. En el caso de su afición por el futbol otro de los deportes más queridos del campeón se le ha relacionado con el Club América luego de que en ocasiones ha estado de su lado, aunque otros piensan que las Chivas son su equipo.

Aunque Tigres fue el conjunto que lo invitó a su estadio y lo recibió como la máxima estrella mexicana que es. Durante la estadía de Diego Armando Maradona con los Dorados de Sinaloa, Julio César Chávez pasó al estadio en algunas ocasiones para convivir con el eterno 10 de Argentina.