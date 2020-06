Julio César Chavez jr deja los tacones y posa en su lamborghini

México.- Durante los últimos días, el boxeador Julio César Chávez Jr, se ha visto envuelto en un escándalo tras haber publicado un polémico video en su cuenta de Tik Tok, situación a la que probablemente ya esta acostumbrado, sin embargo, en esta ocasión para limpiar su nombre, ha posado junto a su Lamborghini Aventador en su cuenta de Instagram.

En otras ocasiones, el ex campeón mundial de boxeo, ya ha posado junto a su distinguido auto deportivo color amarillo, el cual esta valuado aproximadamente en 382.210 Euros algo así como 8 millones de pesos.

Es bien sabido que el junior tiene gustos bastante extravagantes y en esta caso los vehículos no son la escepción.

Cabe señalar que el nombre Aventador se obtiene en homenaje a un toro de lidia que salió al ruedo en Zaragoza en 1993, por algo su insignia es un toro, sin duda es un vehículo que roba la mirada de cualquiera.

Son dos fotografías donde se le ve al sinaloense vestido casi todo de negro a excepción de su playera roja, un color muy distintivo de él y su padre. Con lentes oscuros y una mirada misteriosa, logró conseguir ya miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores.

Si hay algo que no podemos negar, es que a Julio César Chávez Jr, le encanta crear polémica en sus redes sociales, sobre todo por se muy auténtico y decir siempre lo que piensa sin pelos en lengua.

Sin embargo, recientemente acaba de hacer una de sus publicaciones más controversiales, cuando decidió unirse a los tradicionales retos de la plataforma Tik Tok, y sin pena alguna, se colocó unas zapatillas y se meneó como toda una dama.

La publicación desató miles de risas por parte de los internautas, quienes le tiraron con todo en los comentarios, pero sobre todo se unieron a la diversión.

Ante esta situación, su padre, la leyenda Julio César Chávez, salió en su defensa a través de su cuenta de Twitter, argumentando que su hijo "los tiene bien puestos".

Me da alegría y me rió porque se divierte. Yo sé lo que tengo y se que los tiene bien puestos y al que no le guste que con todo y tacones vaya y ch... ya saben a donde. Con todo respeto", bromeó el boxeador.