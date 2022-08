Julio César Chávez le pagó a Nacho Beristáin 40 mil dólares por unos minutos de trabajo

México.- Es bien sabido que estar en el entorno de Julio César Chávez trae buenos y malos momentos y algunos hasta impensados que se pueden pensar que son falsos y es que el lujo que rodeó al "César del Boxeo" fue cierto que no solo él lo disfrutó. Recientemente se ha revelado que alguien que aprovechó la fortuna de Julio fue Nacho Beristáin quien solo por trabajar con él por unos minutos se ganó más de 40 mil dólares, poco más de 800 mil pesos.

El gran entrenador Ignacio "Nacho" Beristáin se ha sincerado y ha revelado que alguna vez le pasó estar en el equipo de trabajo de Julio César Chávez y que se hizo acreedor a una gran suma de dinero por estar una sola pelea con el mexicano. Fue a través de una emisión del programa Un Round Más conducido por el exboxeador Érik "El Terrible" Morales, ahí Nacho Beristáin habló de lo sorpresivo que fue trabajar con él.

"Solo trabajé una pelea con él, porque era un pedo, había un chingo de cabrones con el, pisotones, aventones y jalones", fueron algunos de los motivos por lo que no había aceptado, pero luego reveló que el mismo Julio le llamó y le convención. "Subí con él ante Miguel Ángel González y luego nos fuimos y me habla me dice, oye carbrón te me fuiste, vente a echar una cerveza", pero el mismo Nacho Beristáin le negó la invitación pues ya era tarde pero la insistencias del "Gran Campeón Mexicano" fue más fuerte.

"Cuando llegué, le pidió al contador que hiciera un cheque de 40 mil dólares. 'Hey hazle un checo por 40 mil dólares a Beristáin'. Reviré y me dijo: qué, a poco quieren más, si trabajaste como 40 minutos', la realidad es que lo iba a hacer gratis, pero me insistió, estaba agradecido, es un gran tipo"

Esa fue una de las anécdotas que Nacho Beristáin tuvo cuando trabajó con Julio César Chávez, pero siempre reconoció su gran pegada y su estilo como boxeador. Con quienes si ha tenido más colaboración es con Julio César Chávez Jr a quien no le ha podido sacar su mejor versión en tantos años que lo trabajó.